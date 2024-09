Kvůli plastice možná nebude moct mít děti, influencerku pravda šokovala

Za svou proměnu už dala v přepočtu neskutečných 33 milionů korun. Ještě nedávno tvrdila, že žádného zákroku nelituje a je spokojená. Dnes názor mění. „Vždycky jsem chtěla mít rodinu a být matkou. Už jako malá holčička jsem si představovala, jak vychovávám své malé já. Je pro mě absolutně zdrcující, že se musím smířit s faktem, že možná matkou nikdy nebudu,“ sdělila svým fanouškům.

Do pozadí si totiž na klinice plastické chirurgie nechala aplikovat polymethylmethakrylát, který mimo jiné pomáhá po plastice s regenerací kůže, zabraňuje vzniku velkých jizev a zajišťuje dokonalý tvar zadečku. Bohužel z těchto partiích může proniknout velmi lehce do jiných částí těla a tam způsobovat problémy. U Jennifer pronikl až do reprodukčních orgánů a podle lékařů pravděpodobně nebude možné, aby měla děti.

„Už před deseti lety po prvním zákroku jsem začala pociťovat zvláštní bolest v oblasti pánve. Ale vždy mi bylo řečeno, že jsou to stavy, které zkrátka po operaci nastávají. Dnes jsem na tom bohužel tak, že musím brát léky a jsem pod dohledem lékařů. Lidé mohou v těchto případech i zemřít a já jsem nakonec ráda, že se na tento problém přišlo,“ sdělila pro Daily Mail.

Reprodukční orgány nefungují, jak by měly a přirozeně určitě nebude možné, aby otěhotněla. Nadějí pro ni může být umělé oplodnění, ale ani zde není stoprocentní jistota otěhotnění.

První plastiku za sebou žena měla už v sedmnácti letech a od té doby podstoupila dalších třicet zákroků. Uvedla, že je na proměnách svého vzhledu závislá a cítí se nesvá, když nemá naplánovanou žádnou další plastiku. Nyní ale podstupuje terapie a od roku 2022 na žádném zákroku nebyla. „Tehdy mi zjistili, co mi je. Rozhodla jsem se, že dál nebudu v proměně pokračovat. Nebylo to pro mě snadné. Doufám, že mě v budoucnu čekají už jen dobré věci,“ doplnila.