Říká si živoucí Barbie, nyní chce ale žena zpět přirozený vzhled

„Musím uznat, že odstranění některých výplní bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Cítím se teď mnohem lépe. Měla jsem to udělat už dávno,“ svěřila se žena svým fanouškům na Instagramu. Právě ti však její umělý vzhled milují a nechtějí, aby se nějak měnila.

Tara si nechala první plastickou operaci provést v jednadvaceti letech. Byl to dar od otce, který už dál nesnesl její stížnosti na malé poprsí. Ňadra si nechala zvětšit ještě několikrát. Kromě toho byla také například sedmkrát na plastice nosu. A pravidelně si nechávala píchat injekce s výplněmi do oblasti obličeje.

Některé úpravy na jejím těle se už vrátit nedají. A právě nos už zůstane takový, jaký je nyní. Stejně tak pravděpodobně nepůjde změnit tvar brady. Musela by si nechat udělat další výplně. To nemá v plánu. Zatím si nechce zmenšovat poprsí, ale ani to v budoucnu nevylučuje.