Žena se zamilovala do plastik, chce mít největší rty v Británii

Sedmadvacetiletá žena z Velké Británie kvůli operaci zadku odcestovala až do Turecka. Po cestě zpět na chvíli zákroku litovala, protože v letadle téměř nemohla sedět. Pak si nesedla další patnáct týdnů. Bolest byla extrémní a nastaly i další komplikace. Udělal se jí zánět, brala antibiotika a byla permanentně unavená. Přesto zákroku nelituje a má v plánu své tělo ještě víc „vylepšit“. Touha po dokonalém vzhledu je silnější než strach o vlastní život.

„Když jsem se probudila po operaci pozadí, zvracela jsem krev. V zadku jsem neměla žádné drény, které by tam za jiných okolností měly být. Musela jsem se ale ještě ten den vrátit zpět do Británie, nebyla jiná možnost. Po celý let jsem plakala bolestí. Když jsem to měla povolené od letušek, tak jsem stála, a v případě potřeby jsem seděla, ale křičela bolestí a plakala. Byl to hrozný zážitek. Ale víte co? Každá taková bolest nakonec odezní,“ uvedla žena.

Lékaři v Británii z jejího zdravotního stavu nebyli nadšení. Měli vážné obavy o její život a několikrát jí navrhli, že by raději implantáty vyjmuli. Takové řešení ale Sofia nechtěla a raději týdny trpěla.

Ani tak nepříjemný zážitek ji neodradil od další operace. Nechala si totiž poté ještě zvětšit ňadra a rty. Nyní je na cestě za největšími rty, ňadry i zadkem ve Velké Británii.

„Myslím, že každý si může utvářet takovou realitu, která je mu příjemná. Věřím, že splnit si sen není hřích, a pokud mně samotné nevadí průběh zákroku ani rekonvalescence, pak by se měli i ostatní zamyslet nad věčnými radami, které od nich dostávám. Jsem šťastná, že mám teď ve rtech ty největší výplně, jaké zatím dávají. V budoucnu věřím, že svého chirurga přesvědčím k ještě větším,“ doplnila pro Dailystar. Sofia věří, že se jednou dostane do knihy rekordů a bude vypadat přesně tak, jak si vysnila. Chce vypadat jako „Bimbo nafukovací panna“.