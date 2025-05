Výsledky operací známého chirurga může kdokoli vidět na Instagramu, kam pravidelně fotky před a po plastice přidává. A lidé jsou z jeho „umění“ nadšení. Zájemců o plastiku je mnoho a málokdo se k němu dostane. Čekací lhůty jen na konzultaci jsou dlouhé.

„Neměla jsem plastiku v plánu. Pak jsem ale náhodou na sociální síti na pana doktora narazila a jeho dokonalá práce mě šokovala v tom nejlepším slova smyslu. Jsem ráda, že jsem se svěřila do rukou právě jemu. Je to kouzelník. Objednala jsem se na konzultaci hned, jak jsem jeho práci viděla,“ uvedla Margot pro People.

Na konzultaci s lékařem ale čekala dlouhý rok. Mezitím sledovala práci chirurga a těšila se, co ji čeká. Po návštěvě kliniky pak měla jasno a ihned si domluvila datum operace. Nechtěla dál čekat, když už se jednou pro zákrok rozhodla. „Bylo to tak spontánní a příjemné. Cítila jsem od prvního setkání, že jsem v dobrých rukách,“ pokračovala.

Půl roku po zákroku má žena zahojené všechny jizvy a na první pohled není vůbec znát, že by nějakou plastiku prodělala. Vypadá přirozeně a velmi mladistvě. Málokdo by jí dnes hádal, že brzy oslaví šedesátku. Nadšená je i z reakcí okolí a blízkých. „Je ze mě nový člověk a moc si to užívám. Proč neomládnout, když mám tu možnost,“ dodala.