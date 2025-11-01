Žena po plastice čelí urážkám, podle lidí je sobecká

Jednatřicetiletá Olivia Stevensová chtěla po kojení znovu plná ňadra a rozhodla se pro augmentaci prsou. V její rodné Británii by ale zaplatila v přepočtu bezmála milion korun. Tak se vydala za svým snem do Turecka. Odjížděla spokojená a navíc s novým nosem. Lidé ji ale mají za sobce.
Když před dvěma lety porodila, objevila se u ní poporodní deprese a silné úzkosti. Dlouhé měsíce trpěla a měla pocit, že život už nemá smysl. Jen díky medikaci, terapiím a podpoře partnera se z tohoto temného období dostala. Dodnes vzpomíná nerada na dobu, kdy místo radostných chvilek s malou dcerkou plakala v koutě.

„Zažila jsem si toho opravdu dost. Každá žena, která si tím prošla, mě pochopí. Chcete najednou něco hezkého, co vás vytrhne z toho těžkého období. Chtěla jsem mít zase prsa jako předtím. A vždy jsem bojovala s tím, jak vypadá můj nos. Po porodu uzrál čas i na jeho proměnu,“ uvedla žena pro Needtoknow.

Ačkoli většina členů rodiny Olivii od zákroků odrazovala, partner ji plně podporoval a věřil, že jí proměna výrazně pomůže i s psychickým zdravím. Vydala se tedy do Turecka, kde místo téměř milionu korun zaplatila za zákroky v přepočtu necelých sto čtyřicet tisíc korun. „Byla jsem velmi nervózní, protože jsem četla o spoustě žen, které měly velké komplikace nebo operaci vůbec nepřežily. Jako matka už jsem se na vše dívala jinak. Chci tu být pro svou dceru a měla jsem obavy,“ pokračovala.

Vybrala si kliniku, která měla skvělá hodnocení a lékaře si pacienti nemohli vynachválit. A nakonec si sen o dokonalém nosu i ňadrech splnila. O hezčím a menším nosu snila už od třinácti let. Dočkala se ho až v jednatřiceti letech. „Reakce lidí byli šokující. Hlavně ženy mi psaly, že jsem velmi sobecká a myslím jen na své blaho, místo starání se o dceru. Velmi mě to zasáhlo, protože svou dceru velmi miluji. Dělám pro ni vše a je pro mě na prvním místě. Zároveň si ale myslím, že porodem nekončí péče o sebe samu. A pokud se žena necítí dobře, měla by myslet na sebe a na své psychické zdraví,“ dodala.

