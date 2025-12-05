Muž má za sebou sto zákroků v obličeji. Chce docílit dokonalé krásy

Čtyřiatřicetiletý Jimm Stone dal za plastiky v přepočtu už téměř milion a půl korun. „Zasloužím si dokonalost,“ říká. A jde si tvrdě za svým. Za sebou má přes sto zákroků a dokud nebude se svým vzhledem plně spokojen, dál bude plastiky podstupovat. „Jsem jako umělecké dílo,“ myslí si.
Přes sto invazivních zákroků v obličeji má za sebou muž posedlý vlastním...

Přes sto invazivních zákroků v obličeji má za sebou muž posedlý vlastním vzhledem. Prahne po dokonalé kráse a jde si za svým snem. Nyní je čas i na další části těla, které si ještě nenechal upravit. | foto: koláž iDNES.cz

Vzhled je pro něj v životě naprosto zásadní. Pečlivě vybírá oblečení i doplňky a vždy dopředu rozmýšlí, jak bude vypadat jeho outfit. Záležet si dává i na líčení a skvělém účesu. Za sebou má desítky mini faceliftů a říká, že by do svého vzhledu dal všechno. Nikdy nezapomíná na kvalitní parfém a absolutní nutností jsou pro něj čisté boty. Podle nich se prý pozná, zda je člověk čistotný, či nikoliv.

Přes sto invazivních zákroků v obličeji má za sebou muž posedlý vlastním vzhledem. Prahne po dokonalé kráse a jde si za svým snem. Nyní je čas i na další části těla, které si ještě nenechal upravit.
Nechal si také udělat nové zuby, několikrát prodělal plastiku nosu, má nastřelené vlasy, výplně, chodí na botox a pravidelně se nechává hýčkat na kosmetice. Kupuje si drahou kvalitní kosmetiku a neváhá zkoušet ani novinky na trhu jako je lososí sperma nebo speciální masky. „Nemám rád ošklivé lidi. Moji přátelé jsou všichni krásní, protože se rád obklopuji opravdu pohlednými lidmi, kteří překypují krásou. Spousta z nich má také za sebou úpravy vzhledu. Beru to jako naprosto normální věc. Není důvod stydět se za to, že o sebe pečujete. Už jsem byl kvůli operaci v Turecku i Vietnamu,“ uvedl muž z Velké Británie.

Také sdělil, že už je otrávený z negativních komentářů. Má za to, že v dnešní moderní společnosti už není místo pro ty, kteří neumí akceptovat, že je plastická chirurgie součástí našich životů. „Moje tvář je nyní dokonalá ze všech úhlů. Jsem se svou proměnou spokojený. To ale neznamená, že se to za pár let změní. Čas běží a je znát, že stárneme. Pochopitelně takto nebudu vypadat na věky,“ míní.

Vytesané čelisti, našpulené rty, oči lovce. Mužný trend válcuje teenagery

Nyní si jde za dalším svým snem. Rád by potkal dokonalého partnera, který se k němu bude perfektně hodit. To samozřejmě znamená, že bude muset být dokonalý a mít pochopení pro úpravy vzhledu i celkovou posedlost krásou.

„Myslím, že v současné době nebudu mít žádný problém najít svou druhou polovičku. Cítím se sebevědomě a jsem sám se sebou spokojený. A to je podle mě základ spokojeného života i případného vztahu,“ dodal pro The Sun. Zároveň ale podotkl, že je čas na úpravy dalších částí těla, které podle něj ještě zdaleka nejsou tak dokonalé, jak by si sám představoval.

5. prosince 2025

Muž má za sebou sto zákroků v obličeji. Chce docílit dokonalé krásy

Přes sto invazivních zákroků v obličeji má za sebou muž posedlý vlastním...

Čtyřiatřicetiletý Jimm Stone dal za plastiky v přepočtu už téměř milion a půl korun. „Zasloužím si dokonalost,“ říká. A jde si tvrdě za svým. Za sebou má přes sto zákroků a dokud nebude se svým...

5. prosince 2025  11:15

4. prosince 2025

