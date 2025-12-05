Vzhled je pro něj v životě naprosto zásadní. Pečlivě vybírá oblečení i doplňky a vždy dopředu rozmýšlí, jak bude vypadat jeho outfit. Záležet si dává i na líčení a skvělém účesu. Za sebou má desítky mini faceliftů a říká, že by do svého vzhledu dal všechno. Nikdy nezapomíná na kvalitní parfém a absolutní nutností jsou pro něj čisté boty. Podle nich se prý pozná, zda je člověk čistotný, či nikoliv.
Nechal si také udělat nové zuby, několikrát prodělal plastiku nosu, má nastřelené vlasy, výplně, chodí na botox a pravidelně se nechává hýčkat na kosmetice. Kupuje si drahou kvalitní kosmetiku a neváhá zkoušet ani novinky na trhu jako je lososí sperma nebo speciální masky. „Nemám rád ošklivé lidi. Moji přátelé jsou všichni krásní, protože se rád obklopuji opravdu pohlednými lidmi, kteří překypují krásou. Spousta z nich má také za sebou úpravy vzhledu. Beru to jako naprosto normální věc. Není důvod stydět se za to, že o sebe pečujete. Už jsem byl kvůli operaci v Turecku i Vietnamu,“ uvedl muž z Velké Británie.
Také sdělil, že už je otrávený z negativních komentářů. Má za to, že v dnešní moderní společnosti už není místo pro ty, kteří neumí akceptovat, že je plastická chirurgie součástí našich životů. „Moje tvář je nyní dokonalá ze všech úhlů. Jsem se svou proměnou spokojený. To ale neznamená, že se to za pár let změní. Čas běží a je znát, že stárneme. Pochopitelně takto nebudu vypadat na věky,“ míní.
Nyní si jde za dalším svým snem. Rád by potkal dokonalého partnera, který se k němu bude perfektně hodit. To samozřejmě znamená, že bude muset být dokonalý a mít pochopení pro úpravy vzhledu i celkovou posedlost krásou.
„Myslím, že v současné době nebudu mít žádný problém najít svou druhou polovičku. Cítím se sebevědomě a jsem sám se sebou spokojený. A to je podle mě základ spokojeného života i případného vztahu,“ dodal pro The Sun. Zároveň ale podotkl, že je čas na úpravy dalších částí těla, které podle něj ještě zdaleka nejsou tak dokonalé, jak by si sám představoval.