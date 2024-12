Místo radosti oči pro pláč, plastika u ženy dopadla katastrofálně

Ve třiceti letech Chrissy zhubla desítky kilogramů. Zbavila se obezity, ale zároveň přišla i o plná prsa. Jediným řešením pro „dokonalost“ byla plastická operace, kterou si dopřála z našetřených peněz.

„Nikdo vám podrobně nepopíše, co by se mohlo po plastice stát. Říkají vám, že je minimální pravděpodobnost nějaké komplikace. Pravdou ale je, že těch komplikací je hodně, a já byla bohužel jednou z těch, kterou něco takového potkalo. Kdybych mohla vrátit čas, rozhodně bych si o všem víc přečetla. Možná bych se rozhodla úplně jinak,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam přišla chirurgy žádat o nápravnou operaci.

Několik chirurgů ji totiž v minulosti odmítlo a nechtělo se jim pouštět se do operace, kde by byl výsledek nejasný. Podle jejího lékaře totiž bylo možné, že se problémy budou opakovat. Implantát v jednom z ňader začal „cestovat“ a jedno ňadro měla výš. „Bylo to velmi nevzhledné. Měla jsem docela velké problémy. Bolelo to a to nemluvím o dopadu na psychiku. Pro někoho je to malichernost, ale každá žena chce mít hezká ňadra. Jsou pro ni důležitá, podobně jako pro muže penis,“ myslí si.

Díky nápravné operaci se dočkala ňader, která vypadají podle jejích představ. Nikdy už však nebudou taková, jaká si před úplně první operací vysnila. „Jsou tam jizvy a je mi jasné, že to není trvalý stav. Přesto jsem ráda, že po letech konečně mohu být spokojená. Dost se mi ulevilo,“ doplnila.