Po stovkách plastik přicházejí problémy, živoucí Barbie přiznává obtíže

Kromě plastik má za sebou i stovky neinvazivních zákroků. Naposledy si nechala rozpustit některé výplně v oblasti obličeje a svěřila se, že má nyní „gumový“ obličej a na některých místech tvář vůbec necítí.

„Neměla jsem v plánu další plastiky, ale můj lékař neměl jinou možnost než další operaci. Ta kůže byla povislá, bylo to jako by se roztékala. Musel odstranit několik centimetrů kůže, aby to vypadalo dobře,“ uvedla Jessica pro Daily Mail.

Nikdy nevěřila, že by někoho od nějakého zákroku v oblasti plastické chirurgie varovala, ale nyní prý nemůže jinak. Rozhodla se varovat mladší generaci, aby každý pečlivě zvážil, zda si výplně nechat aplikovat. „Nevydrží to na věky. Musíte s tím stále něco dělat a ta kůže je pak ve stavu, který po rozpuštění výplně nevypadá dobře. Myslím, že je to to poslední, co by měli lidé dělat. Facelift je lepší,“ myslí si.

Varovala také před botoxem, který si nechávala aplikovat v oblasti obličeje preventivně. I ten je podle ní nebezpečný a může zdeformovat obličej. „Už bych si ho nenechala dělat. Dnes po letech bych spoustu věcí dělala jinak. Čas nevrátím, ale mohu pomoct jiným, kteří možná uvažují jako já před lety,“ dodala.

V minulosti bojovala i s vytahanou kůží na prsou nebo s rozpadajícím se nosem, který je tak křehký, že téměř nemůže smrkat a trvá jí zhruba hodinu, než zamaskuje všechny jizvy a nalíčí se tak, aby nos vypadal rovný.