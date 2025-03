Výlet do Turecka za dokonalostí se nevyplatil, žena málem zemřela

Trojnásobná matka uvedla, že se necítila kvůli přebytečnému tuku na břiše dobře. Nechtěla se ukazovat v plavkách a odmítala s dětmi chodit na veřejná koupaliště. Přála si mít zpět postavu, kterou měla před těhotenstvími. Ani diety a cvičení jí nepomohly se k ní přiblížit, zvolila tedy cestu liposukce. Tu si ovšem mohla dovolit jen v Turecku, kde je levnější.

„Když jsem se probudila po operaci, měla jsem opravdu silné bolesti. Podívala jsem se pod peřinu na břicho a bylo úplně černé. Operatér něco pokazil a krev se nedostávala na všechna místa. Tkáň začala odumírat a nastala sepse. Trpěla jsem a jedině myšlenky na mé tři děti mě udržovaly při vědomí,“ svěřila se žena pro deník The Sun.

Její stav byl velmi vážný. Nepomáhaly ani léky na bolest, v posteli křičela a prosila lékaře o pomoc. Nakonec musela být uvedena do umělého spánku. Její tělo bojovalo s infekcí a další operace byla nevyhnutelná. Místo dokonalého těla se tak po několika dnech dočkala zjištění, že má břicho zjizvené a chybělo málo, aby nebyla mezi živými.

„Bylo to něco strašného. Nikomu bych to nepřála. Když jsem se vrátila do Británie, myslela jsem, že už je to za mnou. Ale mýlila jsem se. Zrovna když jsem vstávala z křesla, stehy na břiše praskly a měla jsem tam otevřenou ránu. Znovu jsem musela do nemocnice,“ pokračovala žena.

Lékaři ve Velké Británii byli jejím stavem zděšeni. Díky nim je dnes naživu. „Kéž bych se bývala nikdy nerozhodla pro operaci v Turecku,“ dodala.