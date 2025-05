„Když jsem s proměnou začala, jasně jsem řekla, že chci být co nejvíc plastová. To byl můj cíl. Už od mala jsem vzhlížela k panence Barbie. Byla mým idolem. V mých očích byla ztělesněním dokonalosti. Sama jsem byla blondýna a mrzelo mě, že nejsem taková, jako ona,“ uvedla žena pro Bored Panda

Alicia svou proměnu započala před deseti lety. Dříve měla ňadra velikosti číslo dvě a dnes je to číslo deset. Zatím je s velikostí s poprsí spokojená, ale nevylučuje, že by si je ještě nechala v budoucnu zvětšit. Zatím jí to její plastický chirurg nedoporučuje, protože je kůže příliš tenká a hrozilo by popraskání.

„Nebudu zbytečně předbíhat a za každou cenu dělat něco, co by mohlo dopadnout fatálně. Baví mě, že jsem inspirací pro ostatní. Jako malá jsem snila o tom, že ke mně někdo bude vzhlížet právě jako k panence Barbie a moc mě těší, že dnes jsem pro někoho ikonou,“ pokračovala blondýnka.

Má za sebou tolik úprav, že už je sama nedokáže ani všechny vyjmenovat. operaci prsou podstoupila opakovaně, nechala si odstranit žebro, má za sebou liposukci, zmenšení nosu, zvětšené rty, chodí na botox a má výplně. Samozřejmě pravidelně navštěvuje kosmetický salon i kadeřnictví. Díky svým sponzorům si může všechny tyto záležitosti dovolit. „Miluji, že jsem pro mnoho mužů jejich Bimbo kráska. Můj sugar daddy se o mě stará královsky,“ dodala.