„Lidé už mi nevěří, že pocházím z Asie. Díky plastikám vypadám jinak a už bych neměnila. Každá bolest, anestezie i pooperační hojení stálo za to. Nebyla jsem ve svém původním těle spokojená a jsem nadšená, že už v dnešní době nemusíme trpět, ale je v pořádku se proměnit tak, jak je nám příjemné,“ uvedla žena pro Talker.

Cherri si nechala upravit tvar nosu, brady i lícních kostí. Dále má zvětšené rty, větší zadek a větší ňadra. Kompletně změnila i svůj životní styl. Součástí proměny vzhledu byl i nákup jiného oblečení. Změnit se zkrátka chtěla od základu a jejím cílem bylo, aby ji nikdo nepoznal.

„Chtěla jsem být jiná. Po každé operaci jsem se cítila skvěle. Myslím, že je to i díky tomu, že jsem si nepřipouštěla žádné negativní myšlenky. V mé hlavě nebyl čas na nějaký špatný scénář. To mě ani nenapadlo, věděla jsem, že to bude probíhat hladce,“ pokračovala.

Přátele ji přesvědčovali, ať zkusí kliniku v Turecku, kde by za operace výrazně ušetřila. Když si však zjistila, kolik žen už mělo po návratu z Turecka potíže, zvolila kliniku v USA. „Nechtěla jsem riskovat. Šla jsem na jistotu. A dopadlo to dobře,“ dodala. Dnes ji na ulici lidé zastavují a prosí o společnou fotografii a podpis. Myslí si totiž, že opravdu potkali Kim Kardashianovou. „Je to milé,“ míní Cherri.