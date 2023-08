Transgender tanečnice má problémy s obřím poprsím, ale chce ještě větší

„Moje nejlepší kamarádka je lepicí páska. Nechala jsem si odstranit varlata, ale stále mám penis. Když vystupuji, vše skvěle schovám díky lepicí pásce. Nevěřili byste, co všechno taková věcička dokáže,“ uvedla tanečnice se smíchem pro pořad Botched.

Už dvacet let vystupuje v nočních klubech a svou práci velmi miluje. Avšak myslí si, že by to chtělo ještě větší poprsí. Právě to totiž návštěvníci klubu milují nejvíc. Její obří prsa jsou lákadlem a atrakcí. „Po letech už jsou prsa pokleslejší a mám obrovské roztažené bradavky a dvorce. Dost mě to štve. Chtěla bych, aby byly menší,“ pokračovala.

Podle lékařů by ovšem po operaci vznikly nevzhledné jizvy, se kterými by se nedalo nic dělat. „To mi za to nestojí. Asi se budu muset smířit s tím, co mám,“ doplnila transgender tanečnice. V minulosti si nechala mimo jiné upravit také nos nebo rty.