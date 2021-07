Žena touží být jako oblíbená animovaná postavička, propadla plastikám

Čtyřiadvacetiletá žena z Kalifornie od puberty miluje anime postavičky, které mají útlý pas, velká ňadra a malý nos. A právě tak chce vypadat i ona sama. Na svůj vzhled je pyšná a nevadí jí, že některým lidem přijde příliš umělá.

„Jistěže taková nejsem od přírody. Jsem ale jaká jsem a jsem na to hrdá,“ sdělila v jedné z epizod pořadu Botched, kde přišla prosit o nápravnou plastiku.

Kromě zvětšení ňader má za sebou i liposukci, vložení implantátů do zadku, zmenšení nosu a zvětšení rtů.

Po první plastice prsou, už pár hodin po zákroku, věděla, že chce větší prsa. Zvolila prý příliš malé implantáty a nevypadala jako anime postava. Sedm měsíců po první plastice tedy podstoupila další a objem v ňadrech lékaři zdvojnásobili.

Týden po zákroku v jednom z prsů měla infekci a musela na další operaci. Lékaři jí vložili menší implantát, jenže přišla další infekce. „Nedávno jsem si prsa nechala zvětšit počtvrté. Je to moje vášeň, miluji to a je to moje závislost,“ svěřila se lékařům s tím, že by ráda další operaci.

Specialisté z kliniky v Los Angeles však ženu odmítli. Stále totiž bere antibiotika kvůli předchozím problémům a s další operací by jí hrozily velké komplikace. Místo operace tedy lékaři Karle doporučili návštěvu terapeuta. Myslí si, že u ní propukla nebezpečná závislost na chirurgických zákrocích. „Budu na sobě pracovat. Něco na tom asi bude,“ doplnila. Pátá operace tedy zatím není na pořadu dne.