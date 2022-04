Žena toužila po dokonalém břichu, po plastice nastaly komplikace

„Necítila jsem se s vytahanou kůží na břichu dobře. Přála jsem si vypadat zase jako před otěhotněním. Plastická operace byla pro mě jediným řešením. Nečekala jsem, že by mohly nastat komplikace. Ale den po zákroku mi bylo jasné, že je něco špatně. Břicho bylo černé,“ sdělila žena v pořadu Botched.

Ačkoli se lékaři na klinice snažili, zůstala po komplikacích Biance na břiše velká jizva, která jí značně komplikovala život. „Stačilo, abych se víc najedla, a chtělo se mi zvracet. Nějak mi to tlačilo na žaludek a bylo mi hned zle. Ta jizva byla obrovská. V břiše mi vlastně vznikla ošklivá díra, do které se mi vešla ruka. Necítila jsem se sexy a při pohledu do zrcadla mi bylo zle,“ pokračovala žena.

Stačilo málo a její sebevědomí bylo pryč. Začala trpět i psychickými potížemi. Roky si nemohla dovolit operaci, která by břicho dala do pořádku. Žila tak s tím, že se možná nápravy nedočká.

„Nebylo to pro mě vůbec jednoduché a ani pro mé okolí. Lékaři mi řekli, že jsem měla extrémně silnou infekci a odumírala mi kůže. Kdyby mě manžel tehdy neodvezl do nemocnice včas, už bych tu nebyla. Hrozila otrava krve. A to mě strašně děsilo. Jsem máma a myslela jsem na nejhorší,“ doplnila.

Až když dorazila na renomovanou kliniku v Los Angeles, dočkala se po několika letech vysněného vzhledu. Před operací ale měla velké obavy. Znervózňovaly ji myšlenky na to, že by se situace z minulosti mohla opakovat. „Překonala jsem to a nyní jsem šťastná, že už je to hrozné období za mnou,“ dodala.