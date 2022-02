Žena chtěla být jednoduchá jako Barbie, pomohla jí hypnóza

Za plastiky dala v přepočtu miliony korun. Kompletní částku už sama ani nedokáže spočítat. Investuje také do procedur v kosmetickém salonu a dokonce chodila i na hypnózu, aby se naučila působit na okolí více jako Barbie. Podle ní totiž byla až příliš chytrá. „Fungovalo to. Rozhodně jsem díky tomu byla víc zmatená a povolná,“ myslí si.

To se líbí i mužům, kteří ji finančně podporují. Online si dopisuje s několika staršími muži, kteří jí posílají peníze. „Hypnóza mě změnila. Když jsem jela vyzvednout kamarádku na letiště, byla jsem tak zmatená, že jsem ani nevěděla, zda jít k příletům nebo odletům,“ svěřila se žena pro Daily Mail.

Blondie byla od útlého věku posedlá panenkami Barbie. Její okolí si myslelo, že je to pouhá životní fáze a brzy přejde. V pubertě se ovšem do podoby panenky začala stylizovat a krátce na to už měla za sebou první plastickou operaci, aby se vzhledu panenky co nejvíc přiblížila. Rodina nadšená nebyla.

„Na nic si nehraju. Jsem taková. A líbí se mi, když mi lidé říkají, že jsem umělá. Přesně taková jsem chtěla být, takže je to kompliment,“ doplnila.

Kritiku slýchá každý den. Kamkoli totiž přijde spoře oděná, lidé si neodpustí nevhodné poznámky. Sama však tvrdí, že jde o závist.