Říká si král velkých rtů, plastikami je muž posedlý

„O větších rtech jsem začal přemýšlet, když jsem poprvé uviděl Kim Kardashianovou. Uchvátily mě její smyslné a plné rty. Celkově mě celá jejich rodina fascinuje, jejich dokonalost je ohromující. Kylie má tak dokonalou bradu. mají dokonalá těla,“ uvedl muž pro portál The Mirror.

Sám se o plastickou chirurgii začal víc zajímal a tento obor ho velmi fascinuje. Udělal si i kurzy, aby mohl ženám nebo mužům zvětšovat rty. Je zkrátka posedlý dokonalostí a tento obor ho velmi zajímá.

Jordan si nenechal pouze zvětšovat rty. Má za sebou několik zákroků v oblasti obličeje, protože toužil i po menší bradě a hezčím nosu. První plastiku absolvoval už v sedmnácti letech a nemohl se jí dočkat. Čekal na ni několik let, protože se pro ni rozhodl už ve čtrnácti. Vždy měl plnou podporu rodiny a je za ni vděčný.

„Po každém zákroku jsem nesmírně šťastný a těším se na to, jaký bude výsledek. Je to pro mě vždy neskutečně vzrušující. Jakmile jednou okusíte, chcete víc a už plánujete, co vylepšit příště. Plastická chirurgie je tak fascinující,“ doplnil. Ačkoli lidé už v dnešní době k plastikám přistupují jinak než v minulosti, stále se setkává s hatery. Lidé ho urážejí nejen v soukromých zprávách na sociálních sítích ale i na ulici.