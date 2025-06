Během téměř dvou desetiletí Tracy podstoupila pět operací prsou, liposukci brady, lifting horních víček, rhinoplastiku, BBL plastiku zadku, labioplastiku, rovnání zubů, nechala si v oblasti obličeje několikrát udělat výplně a pravidelně chodila na botox i odstraňování celulitidy. Tomu všemu je ale konec. Už nechce být nepřirozená a je na začátku své cesty k přirozenosti.

„Kvůli vzhledu mě poslední roky lidé velmi šikanovali. Už to pro mě bylo neúnosné. Chvíli se to dá vydržet a věříte, že to přestane. Ve skutečnosti to je horší. Nikdo nemá právo druhému ubližovat, ale bohužel se mi to děje opakovaně a je mi to líto i kvůli dětem,“ uvedla žena.

Od puberty si přála vypadat jako panenka Barbie a podobnost s dokonalou panenkou po plastikách milovala. Nyní nastal čas, kdy se chce opět vracet k přirozenosti. „Nechala jsem si zmenšit prsa. Nechci se úplně vzdát implantátů. Měla jsem velikost prsou číslo sedm a nyní mám velikost tři a jsem plně spokojená,“ pokračovala.

Také si nechala rozpustit výplně v oblasti obličeje, přestala choti na umělé řasy, botox a vzdala se i umělých nehtů. „Je neskutečné, kolik peněz díky tomu měsíčně ušetřím. A konečně se cítím sama sebou a začínám se podobat vlastním dětem,“ smála se žena.