Za svůj život už absolvovala čtyři plastické operace prsou. Nejdříve měla velikost 1 a dnes se pyšní velikostí 9. Ačkoli jsou ňadra obří, ještě přemýšlí nad jejich dalším zvětšením. Lékaři jí to ale výrazně nedoporučují. Kromě toho má za sebou plastiku nosu, aplikaci zubních fazet, odstranění žeber, injekce do hýždí a řadu dalších úprav těla.
„Velkou inspirací jsou pro mě Jessica Rabbit a Betty Boop. Chci být kráčející, živoucí fantazií. Lidé mi říkají, že si nosím vlastní airbagy a vlastně mi to imponuje. Jsem ráda, že jsem předmětem debat. Miluji, že jsem středem pozornosti. Přesně to jsem chtěla,“ uvedla.
Dnes se ukazuje na sociálních sítích a ráda se předvádí. V dětství ale měla přísný režim, vychovávali ji v katolické víře a nesměla se nijak odhalovat. Dnes říká, že možná právě tyto zákazy v ní vyvolaly tak obrovskou touhu po obřích ňadrech.
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V přepočtu za ně dala něco málo přes dva miliony. A dnes šetří na další operace. „Své tělo jsem měla ráda i předtím, ale snila jsem zkrátka o tom, že budu na určitých partiích trochu větší. Myslím, že není špatné mít sny a chtít být lepší. Nestydím se za to. Chci jen ukázat, že není potřeba stydět se za touhu po dokonalosti. A já myslím, že mé tělo nyní téměř dokonalé je,“ doplnila pro Daily Star.