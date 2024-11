Po plastice ženě z ran začal vytékat hnis, musela znovu na sál

Žena si oblíbila operace v Turecku, kde jsou vždy plastiky levnější a tím pádem si jich může dovolit víc. Už si kvůli jednomu zákroku zažila své a hořce ho litovala, přesto se do Turecka vydala znovu. „Když jsem byla na plastice zadku, nemohla jsem v letadle ani sedět, A pak jsem neseděla ještě dlouhou dobu poté. Bylo to vážně šílené. Ale na to nejhorší vždy zapomenete,“ prohlásila na svém Instagramu.

Proto neváhala a vyrazila na plastiku prsou. Dlouho se z větších prsou ale neradovala. Z ran jí totiž začal vytékat zelený zapáchající hnis a trpěla velkými bolestmi. Myslela si, že situaci zachrání jen antibiotika a za pár týdnů bude mít klid. Místo toho musela na další zákrok, aby se zabránilo nebezpečné otravě krve.

Za plastiky už utratila v přepočtu přes patnáct milionů korun. Nechce uvádět, kde vzala tolik peněžních prostředků, ale říká, že má své obdivovatele, kteří jsou jí věrní a pomáhají jí k dosažení tajného snu. Chce totiž vypadat co nejvíc uměle.

„Myslím, že každý si může utvářet takovou realitu, která je mu příjemná. Věřím, že splnit si sen není hřích, a pokud mně samotné nevadí průběh zákroku ani rekonvalescence, pak by se měli i ostatní zamyslet nad věčnými radami, které od nich dostávám. Jsem šťastná, že mám teď ve rtech ty největší výplně, jaké zatím dávají. V budoucnu věřím, že svého chirurga přesvědčím k ještě větším,“ uvedla v minulosti pro Daily Star.