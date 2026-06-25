Převislá oční víčka dokážou lidské tváři přidat unavený a starší výraz. Mnohem závažnější je však skutečnost, že uvolněná kůže v oblasti očí s sebou často přináší řadu funkčních a zdravotních komplikací.
Převislá víčka nejsou jen otázkou vzhledu
S přibývajícími lety dochází v oblasti očí k postupnému oslabování svalů a ztrátě elasticity kůže. Tento proces je zcela přirozený, ovšem u mnoha lidí se stává více než jen kosmetickým nedostatkem. Když se kůže horních víček začne uvolňovat natolik, že klesá přes okraj víčka, začíná mechanicky omezovat rozsah zorného pole.
Pacienti s tímto anatomickým nálezem pak často nevědomky zapojují čelní svaly a neustále zvedají obočí, aby lépe viděli – například při čtení, řízení auta nebo práci na počítači. Výsledkem této permanentní svalové námahy bývá chronická únava očí, pocit těžkých víček, nepříjemný tlak a nezřídka i úporné bolesti hlavy. Včasná operace očních víček tak v první řadě přináší zlepšení periferního vidění a výraznou úlevu od každodenního přetížení očního okolí.
Nejčastější mýty o operaci víček a jak je to doopravdy
Kolem blefaroplastiky existuje řada obav, které pacienty zbytečně odrazují od konzultace s lékařem. Pojďme se podívat na ty nejrozšířenější mýty:
Mýtus 1: Na zákrok je čas až po šedesátce
Pravdou je, že věk zde hlavní roli nehraje. Genetické dispozice k povislé kůži nebo tvorbě tukových váčků se u mnoha mužů i žen projevují již kolem 35. roku života. Mnohem více než na datu v občanském průkazu záleží na reálném stavu očního okolí a na tom, zda vám převisy způsobují konkrétní obtíže.
Mýtus 2: Jde o velmi bolestivý proces
Pravdou je, že většina zákroků na horních i dolních víčkách se provádí v lokální anestezii. Pacienti během samotné operace nic necítí. Po odeznění znecitlivění se objevuje spíše tlak, otok a modřiny než výrazná bolest.
Mýtus 3: Výsledek vydrží navždy
Pravdou je, že operace sice dokáže efektivně odstranit aktuální nadbytek kůže, ale přirozený proces stárnutí organismu nezastaví. Podle oftalmologů však efekt správně provedeného výkonu přetrvává řadu let – obvykle v rozmezí 8 až 15 let.
Mýtus 4: Skalpel odstraní všechny vrásky kolem očí
Pravdou je, že blefaroplastika řeší výhradně nadbytečnou povislou kůži a případné tukové výhřezy (váčky pod očima). Jemné mimické vrásky, jako jsou takzvané vějířky ve vnějších koutcích očí vznikající pohybem obličejových svalů, tímto zákrokem nezmizí.
Botox, laser, nebo operace? Srovnání metod
Moderní estetická medicína dnes nabízí širokou škálu možností od neinvazivních ošetření až po chirurgické řešení. Volba vhodné metody závisí především na rozsahu problému a očekávání pacienta.
Při mírném a počátečním povolení tkání kolem očí mohou pomoci neinvazivní metody. Aplikace botulotoxinu dokáže jemně nadzvednout linii obočí a uvolnit mimické vrásky, zatímco cílená energie estetických laserů pomáhá vypnout pleť a sjednotit její tón.
Pokud se však jedná o středně těžký až těžký převis kůže, neinvazivní ošetření již nedokáží přebytečnou tkáň odstranit. V takovém případě zůstává chirurgická plastika víček zlatým standardem s nejdelší životností výsledku.
Jak probíhá blefaroplastika a rekonvalescence
Pokud lékař po důkladném vyšetření stavu očí, kvality kůže a celkového zdravotního stavu doporučí chirurgické řešení, není se čeho obávat.
- Samotný zákrok: Trvá zpravidla 30 až 45 minut. U horních víček vede chirurg precizní řez v přirozeném záhybu víčka, takže výsledná jizva je po zhojení téměř neviditelná. Operace dolních víček bývá technicky náročnější, protože často řeší rozsáhlejší a hlouběji uložené tukové váčky. Chirurgický řez se zpravidla vede těsně pod okrajem dolního víčka, což klade vysoké nároky na přesnost a zkušenost operatéra. Právě u tohoto typu výkonu hrají zkušenosti, chirurgická zručnost a cit operatéra zásadní roli, a to nejen z hlediska estetického výsledku, ale také z pohledu bezpečnosti a správné funkce dolního víčka.
- První dny po operaci: Pacient odchází domů s doprovodem. V prvních dnech je nutné počítat s přítomností otoků a hematomů (modřin), které mohou přechodně způsobit mírně rozmazané vidění nebo pocit suchého oka.
- Návrat do běžného režimu: Stehy se standardně odstraňují za 7 až 10 dní po zákroku. Návrat do společenského a pracovního života je obvykle možný po 1 až 2 týdnech, přičemž celkové hojení jizvy je individuální proces trvající 6 až 12 měsíců.
Odborná péče v rukou zkušených lékařů
Jelikož je oblast očí mimořádně citlivá, výběr pracoviště by měl vždy podléhat vysokým nárokům na odbornost a zkušenosti personálu. Odbornou péči a individuální přístup v tomto oboru nabízí renomované pracoviště estetické medicíny LE CLINIC, které v Moravskoslezském kraji úspěšně působí již více než deset let.
Klinika se nachází v reprezentativních prostorách v srdci Beskyd ve Frýdlantu nad Ostravicí a vede ji MUDr. Michaela Vasilčo Hustá, lékařka s více než 25letou praxí v oblasti oftalmologie a estetické medicíny. Díky dlouholetým zkušenostem s chirurgií očních víček zde pacienti nacházejí propojení estetického výsledku s důrazem na zachování správné funkce očního aparátu. Součástí péče je předoperační vyšetření, konzultace s lékařem, individuální plán zákroku i následné kontroly.
Světový trend: Hloubkové omlazení pleti bez skalpelu
Pokud chirurgický zákrok zatím není nutný, nebo chcete podpořit kvalitu pleti v celém obličeji včetně očního okolí, mohou být vhodnou volbou moderní omlazení pleti pomocí biostimulace. Na rozdíl od klasických výplní či korekce mimických vrásek botulotoxinem se tyto metody zaměřují na vnitřní regeneraci. Šetrně stimulují vlastní buňky ke zvýšené tvorbě kolagenu, aby samy aktivně bojovaly proti stárnutí, zvyšovaly hydrataci a tvořily nový kolagen.
|Metoda omlazení
|Co řeší
|Výdrž efektu
|Vhodné pro
|Blefaroplastika
|Odstranění převisu kůže a tuku
|Mnoho let (8–15)
|Ženy i muže 35+ s výrazným převisem
|Laserové omlazení pleti
|Zpevnění pokožky, zjemnění vrásek, zlepšení kvality a struktury pleti
|Měsíce až několik let (dle typu ošetření a péče)
|Ženy i muže s mírným až středním povolením pokožky
|Biostimulace pleti
|Aktivace kolagenu, vnitřní obnova
|Měsíce až roky
|Ženy i muže 30–50 let pro přirozený vzhled
Mezi nejúčinnější metody biostimulace pleti patří například plazmaterapie (využití vlastní krevní plazmy), ošetření cíleným laserem nebo celosvětový hit v podobě hloubkové mikrojehličkové radiofrekvence Morpheus8, kterou LE CLINIC přinesla na Severní Moravu jako úplně první.
Velkým trendem je také biostimulace pleti za použití speciálních preparátů na bázi polynukleotidů (např. Rejuran) či aminokyselin, které si oblíbily i světové celebrity. Každá pokožka má však zcela individuální potřeby, a proto je vždy nejlepším prvním krokem osobní, nezávazná konzultace s lékařem, který navrhne optimální plán péče na míru vašim očím i tváři.
Obsah vznikl ve spolupráci s klinikou estetické medicíny LE CLINIC.