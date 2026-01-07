Plastika nosu ve Vietnamu se zvrtla, žena je v kómatu

Třiatřicetiletá Chloe Mowday z Austrálie po plastice nosu skončila upoutaná na lůžko a rodina se ji zoufale snaží dostat zpět domů. Plastiku totiž podstoupila ve Vietnamu. Bohužel ale nastaly komplikace a nyní vůbec není jasné, zda se z kómatu probere. „Je to tragédie,“ uvedl její bratr.
Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce...

Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce intenzivní péče. Za vším stojí plastika nosu. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Měla to být dokonalá dovolená, kterou si žena užívala společně s manželem a pětiletým synem ve Vietnamu. Třešničkou na dortu celého výletu pak byla plastika nosu a následné návštěvy zábavních parků. Během pár hodin se ale spokojený život proměnil v noční můru, kterou nikdo ani v nejmenším nečekal.

Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce intenzivní péče. Za vším stojí plastika nosu.
„Po operaci měla zůstat déle v nemocnici, ale poslali ji zpět do hotelu. Tam se začala cítit zvláštně. Bylo jí zle, nemohla dýchat,“ uvedl pro People její bratr. Cestou do nemocnice měla zástavu srdce, ale zdravotníci v sanitce ji úspěšně oživili. V nemocnici pak lékaři zjistili, že má sepsi. Upadla do kómatu a od té doby je na jednotce intenzivní péče.

Měla problémy s tlakem, končetiny jí začaly odumírat a lékaři měli co dělat, aby jí udrželi při životě. „Kolem operovaného místa má teď nekrotickou tkáň, ke které se krev nedostala a odumírá,“ vysvětlil dál její bratr.

Rodina věří, že pochybili lékaři, kteří měli Chloe na starost. Nemocnice ale uvádí, že chyba není na jejich straně, a odmítá rodině platit jakoukoli finanční kompenzaci. Manžel ženy uvedl, že je pobyt v nemocnici extrémně drahý a už nyní má problémy s placením všech účtů. Chtěl by mít ženu zpět v Austrálii a nyní prosí všechny, aby mu pomohli jakoukoli částkou, aby byl schopen dál ženě nemocnici platit. „Je to jako zlý sen, ze kterého se nemůžete probudit,“ doplnil. Všichni ale stále věří, že se nakonec Chloe z potíží dostane a v pořádku se vrátí domů za dětmi.

