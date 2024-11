Žena chtěla vypadat jako Wonder Woman, nechala si odstranit žebra

Kráska z Los Angeles začala o plastické operaci snít už ve dvanácti letech, kdy poprvé viděla výsledky plastické chirurgie na své tetě. Ta si nechala upravit nos a zvětšit ňadra a Leslie byla její proměnou naprosto fascinována. Později si vysnila, že by chtěla vypadat jako Wonder Woman a od osmnácti let si sny začala plnit.

„Ještě zdaleka nejsem tam, kde chci být. Už se ale vysněnému já přibližuji. Chci vypadat jako superhrdinka. Fascinuje mě dokonalost Wonder Woman a věřím, že s mým chirurgem docílíme přesně takového vzhledu, jaký si představuji,“ uvedla žena pro Needtoknow.

V osmnácti letech si nechala upravit nos a ve dvaadvaceti letech za sebou měla první plastiku prsou. Tu pak podstoupila ještě jednou, aby si nechala do prsou vpravit větší prsní implantáty. „Také mi lámali a odstraňovali žebra, abych měla užší pas, a mám výplně v oblasti zadku,“ pokračovala.

Z plastiky zadku měla velký strach, protože si byla moc dobře vědoma, že právě během tohoto zákroku dochází k častým komplikacím. Naštěstí ale vše proběhlo bez problémů. „Upřímně přiznávám, že jsem na plastikách závislá. Jsem závislá na tom pocitu, kdy se mé tělo zase o trochu změní k lepšímu. Je to velmi návykové. Jakmile zjistíte, že můžete vypadat tak, jak jste si vysnili, plánujete jednu plastiku za druhou,“ doplnila.

Už od mala měla pocit, že není dokonalá. Ačkoli jí rodina stále dokola tvrdila, že je krásná, sama se na sebe nerada dívala a začala se mít ráda až po plastikách. „Chci být tou nejlepší verzí sama sebe a plastiky mi k tomu pomáhají,“ dodala.