Klara Lima, původem z Česka, prošla po smrti rodičů těžkým obdobím, bojovala s drogami a čelila posměchu okolí. Po téměř smrtelném předávkování v Mexiku se rozhodla svůj život změnit. Podstoupila plastiky a říká, že největší změnu přesto přineslo rozhodnutí přestat pít alkohol v roce 2020.

Osmadvacetiletá žena už pět let abstinuje a na její tělo to má velmi dobrý vliv. Říká, že abstinence jí dala disciplínu, jasnost a sebeúctu a umožnila proměnu z divoké dívky v Miami na inspirativní osobnost a motivační mentorku.

Klara prošla velkou proměnou.
Klara Lima má za sebou drogovou i alkoholovou závislost. To vše už je ale minulostí a je šťastná, že se právě z takové závislosti dokázala dostat.
Klara Lima v pořadu DRIVE na ÓČKU v únoru roku 2019.
Klara Lima
Dnes totiž působí jako modelka, umělkyně a producentka vlastní show. Na Instagramu ji sleduje přes 164 tisíc lidí, připravuje e-knihu o vztahu k alkoholu a pořádá přednášky, které mají pomoci lidem překonávat těžké životní překážky. Je zkrátka příkladem, že i z pomyslného dna se dá odrazit a žít spokojený a úspěšný život, ačkoli se to možná v danou chvíli tak nejeví.

„Moje první ranní činnost je meditace, nejraději mám meditaci vděčnosti od Joea Dispenzy, poté mám k snídani svůj salát s proteinem a občas nějaké sacharidy. Poté se vrhnu na news ohledně světových trhů, a pokud vidím vhodnou příležitost, pustím se do obchodování na burze, což je moje vášeň,“ uvedla před časem žena pro portál Expres.cz.

Nezřízený život je tedy minulostí a dnes je z ní úplně jiný člověk. A absenci alkoholu doporučuje všem. Podle ní může způsobit problémy i nevinná sklenka vína každý večer. Tělo si na to rychle zvykne, závislost na sebe nenechá dlouho čekat a má to okamžité dopady i na celkový vzhled.

„Je to už pět let, co jsem úplně přestala pít. A věřte tomu, či ne, ale bylo to jedno z nejlepších rozhodnutích mého života. Není to o tom nepít, ale o rozhodnutí, kým opravdu v životě chcete být. Zdraví, opravdu šťastný život, úspěšná kariéra a každodenní pití prostě bohužel nejdou dohromady. Jsem za to každý den moc vděčná a nikdy bych to nevyměnila. Alkohol je hra, kterou nelze vyhrát,“ doplnila.

