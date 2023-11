Moje tělo je umělecké plátno a chirurg je umělec, tvrdí žena

„Když se mě lékař dotkne se skalpelem, začne tvořit umělecké dílo. Moje tělo je jako plátno, na kterém vzniká nový skvost. Tvoří se umění v přímém přenosu. Když se po operaci vše zahojí, chodím hrdě po domě nahá a koukám se na sebe do zrcadla, abych si stále dokola mohla prohlížet tu nádheru,“ uvedla žena v pořadu Botched.

Vadí jí pouze jizvy, které po každé operaci zůstávají. A po čtvrtém zvětšení ňader měla velké jizvy, se kterými se nedokázala smířit. Vyrazila proto na kliniku až do Los Angeles, kde poprosila lékaře o nápravnou operaci.

„Za každou velkou jizvu rozhodně nemůže lékař. Někdy tělo zareaguje tak, jak bychom si zrovna nepřáli, ale nic s tím neuděláme. Mohu říct, že vaše jizvy na ňadrech jsou jedny z nejhezčích, co jsme tu zatím viděli. A budou ve vašem případě vidět i po několika nápravných zákrocích, s tím je potřeba se smířit,“ sdělil influencerce lékař Terry Dubrow z kliniky v Los Angeles.

Nel s takovou zprávou nepočítala a zprvu byla zaskočená. Přesto se rozhodla, že se do rukou lékařů opět svěří a bude doufat, že jizvy budou co nejméně viditelné. „Jsem ráda, že byla možná alespoň nějaká náprava. Je pravda, že pokud se pro plastiku rozhodnete, musíte počítat s tím, že jizvy na těle budou. A možná se ani nedočkáte přesně takového výsledku, jaký jste očekávali. Přesto si myslím, že to všechno stojí za to. Miluji ten proces proměny mého vlastního těla,“ dodala.