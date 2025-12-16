Když si zrovna užívala dovolenou v Thajsku, vypadla z balkonu. Policie podle webu People aktuálně celou situaci prošetřuje, ale zdá se, že šlo o nešťastnou náhodu. Z balkonu vypadla jen pár hodin poté, co se ubytovala. Na recepci byla ve skvělé náladě a nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být v nejbližší době jinak. Recepční vylučuje, že by šlo o sebevraždu, protože podle ní Mary byla z ubytování nadšená a těšila se na dovolenou.
Zemřela ve věku třiatřiceti let a v šoku je její rodina i fanoušci, kteří ji sledovali na sociálních sítích. „Měla spoustu plánů, byla tak energická. Užívala si života a chtěla toho ještě hodně udělat,“ uvedl její blízký přítel. Mary se živila nejen jako modelka, malovala také abstraktní obrazy, které byly velmi žádané.
Ale žádaná byla i ona sama. Její extrémní proměny na těle upoutaly pozornost mnoha lidí. „Chtěla bych mít tu nejbuclatější vagínu. Myslím, že na světě nikdo jako já není. Ale rozhodně stojí za to pojistit se a ještě ji zvětšit,“ uvedla na Instagramu v minulosti. Měla v plánu další plastiky a to i přes fakt, že dřív po plastikách měla problémy a po jedné z operací prsou málem zemřela. Nějaký čas také chodila s implantátem pouze v jednom ňadru, protože ten druhý museli lékaři vyjmout po mnoha komplikacích.
Nechala si také potetovat bělmo a plánovala si nechat potetovat celé tělo černou barvou. Měla se za umělkyni a ráda provokovala. Její rodina zprvu nesouhlasila s proměnami, ale nakonec si zvykla. „Bylo to pro ně těžké. Ale myslím, že velmi brzy pochopili, že mě to dělá šťastnou. Viděli, jak se cítím po každé operaci nebo sezení u tatéra. Těžko se to popisuje, jsem jiná. Nejsem jako většina lidí,“ uvedla v minulosti.