Za plastiky dala v přepočtu už tři miliony korun. A do celkové ceny nepočítá zkrášlovací procedury, návštěvy kosmetiky nebo kadeřnice. „Mění se nejen trendy v oblékání. Mění se i v oblasti krásy. Stále se objevují nové plastiky, které jsou zrovna v kurzu. Trendy krásy jsou v jistém smyslu děsivé,“ uvedla.
Když v osmnácti letech podstupovala první plastiku prsou, protože měla ňadra asymetrická, nenapadlo ji, že na zákrocích bude brzy závislá. „Jakmile jednou okusíte ten zázrak proměny, chcete víc. Myslíte na to, co dalšího by šlo vylepšit. Zjišťujete všechny možnosti a toužíte po nich. Chcete být ještě lepší, chcete se líbit, chcete zastavit stárnutí,“ pokračovala.
Nyní si ale začíná uvědomovat, že to není cesta k dokonalosti. Naopak sama říká, že čím víc se mění, tím méně je sama se sebou spokojená. „Stále mám pocit, že to není ono. Ovládá mě to a sama se bojím, jak se všechno v budoucnu vyvine,“ pokračovala na Instagramu, kde má přes milion sledujících.
Začala se nad sebou zamýšlet, když si přečetla, co o dnešních trendech v oblasti krásy prohlásila herečka Kate Winsletová. Ta podotkla, že je nemožné být dokonalý a jít s dobou, protože se nároky na krásu stále mění a člověk není schopen vyhovět všem. „Jako žena pociťuji obrovský tlak. Pokud nejsme dokonalé, není o nás zájem. Přirozená krása už neexistuje,“ myslí si.
Naposledy byla ona sama přirozená v sedmnácti letech. Od té doby už má za sebou několik plastických operací. Nechala si zvětšit ňadra silikonovými implantáty, také zvětšit zadek, zmenšit nos, má výplně ve rtech i tvářích, má umělé zuby a nyní i napletené vlasy, umělé nehty a řasy. Pravidelně chodí na ošetření pleti, masáže, podstoupila liposukci nebo také výměnu krve.