Maďarka tvrdí, že nemůže pracovat, protože je příliš sexy

Siposová říká, že od mala snila o plastikách. Líbila se jí velká ňadra a úzký pas, protože milovala panenku Barbie. Netušila však, že si takovým vzhledem může zadělat na problémy. „V sedmnácti letech jsem se začala do podoby Barbie stylizovat. Odbarvené vlasy, vhodné líčení, růžová barva,“ svěřila se pro server Yahoo.com. První plastickou operaci podstoupila jako náctiletá.

Zákrok povolili její rodiče. Další na sebe nenechaly dlouho čekat. Celkem má za sebou deset plastických operací. „Nějaký čas jsem pracovala jako modelka. Fotila jsem se, nebo natáčela na kameru. Musela jsem to ukončit, protože to některé muže až příliš rozdovádělo a už mi to nebylo příjemné,“ pokračovala.

V té době navíc potkala svého dnes již exmanžela, kterému se její práce nelíbila. Díky němu však docílila vzhledu, který si přála. Bývalý muž za ní totiž zaplatil nemalé částky, které investovala do operací. Miloval vzhled Barbie a byl pyšný na to, že je taková žena jeho manželkou. Jejich vztah bohužel nevydržel. Prý také kvůli tomu, že její muž nemohl vystát, jaký zájem budí Barbie u mužů třeba jen na ulici.

„Vadí mi, že na mě spousta lidí pohlíží jako na hloupou panenku, která nemá mozek. Myslí si, že si ke mně mohou cokoli dovolit. Ráda bych si našla normální práci, ale nemám šanci. Hodně lidí si myslí, že jsem příliš sexy na to, abych dělala něco jiného než modelku,“ myslí si. Nyní si přivydělává díky Instagramu, kde dostává zajímavé nabídky na placené spolupráce.