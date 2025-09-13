Kolikrát se stalo, že jste klienta odmítla?
Tak u jednoho z deseti. Hodně se věnuji konzultacím před operací, kdy si s klientem nastiňujeme svoje představy. Snažím se brzdit přehnaná očekávání a být ke klientům co nejotevřenější a nejupřímnější. Když se nepotkáme nebo má podle mě i nadále nereálná očekávání, pak se raději rozloučíme. Každopádně se vždy snažím domluvit na kompromisu, který je z mého pohledu pro klienta efektivnější. Když jsou představy hodně nereálné, je lepší poslat ho ke kolegovi. Týká se to třeba nadměrného zvětšení prsou, což už se naštěstí dnes tolik neděje. O to víc roste zájem o zákroky v obličeji, konkrétně o facelifting, což je většinou náročnější než operace prsou. Této oblasti se teď věnuji nejvíc.
Ženy už nechodí jen ke kadeřníkovi, na manikúru, pedikúru a kosmetiku, ale i na botox. A proč by ne? Jednou za čtyři měsíce je to úplně v pohodě.