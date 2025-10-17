První operaci podstoupila žena v roce 2020. Později musela jít ještě na další dvě. Přesto s ňadry nebyla plně spokojená a měla je velmi nesouměrná. Bradavka podle ní na jednom z prsou začala „utíkat“ jiným směrem a vypadalo to nepřirozeně. Kvůli ňadrům podle ní utrpěla její kariéra a přišla o velké peníze.
„Mělo to obrovský vliv na mou psychiku i fyzické zdraví. Po poslední operaci jsem měla velké bolesti. Nemohla jsem se na sebe podívat, protože jsem při každém pohledu do zrcadla viděla, jak nesouměrná ňadra jsou. Měla jsem s nimi tolik problémů. Už nikdy nechci něco takového zažít, takže jsem si implantáty nechala vyndat a znovu už se pro ně nerozhodnu. Byla to chyba,“ míní.
Podle influencerky jí lékař vpravil do prsou příliš velké silikonové implantáty, které se nehodily k jejímu štíhlému tělu. Navíc byly pod sval umístěny chybně, takže se pohybovaly a jakmile si vzala podprsenku, utvořily jí na hrudi bouli.
Její lékař tvrdí, že k pochybení na jeho straně nedošlo a hodlá to vše dokázat u soudu. Modelka je ale jiného názoru a říká, že jí operatér zničil několik let života. „Nemohla jsem vzít některé nabídky, protože jsem jich jednoduše nebyla schopna. Rozhodně celá situace měla negativní dopad na můj život. Neudělala jsem nic špatně. Dodržela jsem vše, co mi bylo doporučeno,“ pokračovala na svém profilu na Instagramu.
Nejprve se styděla o celé situaci mluvit, ale později uznala, že může pomoct mladým ženám, které se na podobnou operaci chystají. Připomíná, že by si měly dát velký pozor na to, komu se svěří do péče a také by měly s lékařem podrobně probrat, zda je pro ně vůbec operace vhodná. „Málokdo vám řekne, že nemáte jít na plastiku. Jsou v tom ohromné peníze. Ten správný chirurg vám ale řekne pravdu,“ myslí si.
