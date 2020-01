Chtěla obří ňadra, jako má britská hvězda. Operace ji stály půl milionu

Dříve měla velikost ňader číslo jedna, dnes má číslo osm. O plastické operaci prý uvažovala už od puberty, kdy měla na rozdíl od svých spolužaček malé poprsí a toužila po výraznějších křivkách.

V té době začala vzhlížet k britské hvězdě Katie Price, která se netají tím, že jí tělo pravidelně vylepšují plastičtí chirurgové silikonovými implantáty.

První operaci absolvovala Elisa v osmnácti letech, pouhých šest měsíců poté si nechala ňadra zvětšit znovu. Ani s touto velikostí ale prý nebyla spokojená a čekala ji v pořadí třetí operace. Po ní ale nastaly komplikace a pod rukama plastických chirurgů skončila znovu.

„Lékař mi sdělil, že byly použity špatné implantáty a ptal se mě, jestli souhlasím s výměnou. Ňadra byla i různě vysoko, nebylo to hezké,“ svěřila se Elisa, která absolvovala v pořadí třetí operaci v Praze a tu poslední v Rakousku.

Nyní doufá, že to bylo naposledy, protože je se svým poprsím spokojená. Navíc si myslí, že větší počet operací nemá dobrý vliv na lidské tělo. „Na škole si mě dobírali kluci a hodnotili můj plochý hrudník. Paradoxně mi to ale nevadilo. Prsa jsem si nenechala zvětšit kvůli posměškům, ty mi byly jedno. Jen se mi velká ňadra vždy líbila,“ sdělila dál pro britský server Mirror.co.uk.

Elisa má díky svému vzhledu mnoho obdivovatelů na sociálních sítích. Na Instagramu ji sleduje přes tři sta tisíc lidí. „Píší mi pozitivní i negativní komentáře. Převažují ale ty milé. Nevadí mi, že mám na profilu lidi, kteří mě vlastně nenávidí. Nejde mi ale na rozum, proč takoví lidé sledují můj profil a dívají se na mé fotografie, když jim tolik vadí. Já nesleduji nikoho, kdo mi není sympatický. Ale to jsou zkrátka sociální sítě. Lidé si dovolují na ostatní, ale v reálném životě by na to neměli odvahu,“ míní žena.

Podle ní by byl svět krásnějším místem, kdyby si každý hleděl svého, zbytečně nesoudil ostatní a byl sám sebou.