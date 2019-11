Plastiky ženu stály tolik, co luxusní auto. Chce být jako Barbie

Dohromady utratila za plastické operace v přepočtu přes milion korun. Vzhled pro ni byl v životě vždy na prvním místě a je pro ni důležité, aby vypadala přesně tak, jak si vysnila. Jejím vzorem je panenka Barbie.

„Jsem posedlá tím, že chci vypadat dokonale, hodlám pro to udělat cokoli. Kdybych si například připadala tlustá, okamžitě bych šla na liposukci. Nechala jsem si zvětšit ňadra, protože se mi to zkrátka líbí. Mnoho lidí mi říká, že jsem to s velikostí prsou i pozadí přehnala. Neřeším to, lidé budou vždycky někoho soudit a nezavděčíte se každému,“ svěřila se pro server Storytrender.com.

Yasmien v minulosti podstoupila plastiku nosu na klinice, kterou si neověřila, výsledek nebyl podle jejích představ. Dnes si tedy lékaře pečlivě vyhledává, aby se svěřila do rukou prověřených profesionálů.

„Museli mi nos operovat znovu. Takovým věcem se nyní snažím vyvarovat. Dělám si pečlivý průzkum před každou operací. Nikdy bych si nevybrala extrémně levnou operaci, protože to nedopadá dobře. Stačí si přečíst příběhy na internetu,“ prozradila.

Díky operacím se prý cítí sebevědomá a užívá si i enormní zájem mužů, kteří jí sklánějí poklony. „Muži z celého světa mi píší, že můj Barbie vzhled vypadá skvěle,“ pochlubila se s tím, že doporučuje plastiku každému, kdo není se svým vzhledem spokojený.

„Miluji plastické operace natolik, že je nyní mým povoláním shánět klientům ty nejlepší doktory a kliniky s nejlepším doporučením, než na plastickou operaci jdou,“ dodala.