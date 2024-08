Ženy chtějí v poslední době méně nápadné změny, říká plastický chirurg

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Petr Šuk je primářem Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka. Zároveň plní ženám sny na soukromé klinice Medicom Clinic. „Pro mě je zásadní přirozenost. Možná to zní jako paradox, vzhledem k mé profesi, ale na druhou stranu to vnímám jako plus. Přirozenost promítám i do operací“ popisuje nové trendy v plastické chirurgii.