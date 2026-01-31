Jeho denním chlebem jsou vážné úrazy. V rozhovoru vysvětluje, jak v takových případech správně postupovat, jaké estetické zákroky vedou k nejefektivnějšímu omlazení a kterými je naopak nejtěžší se pacientovi zavděčit.
Jaké případy nebo úrazy u vás na klinice převažují?
Věnujeme se rekonstrukční plastické chirurgii, která zahrnuje celé spektrum zákroků – od nádorů přes vývojové vady až po úrazy. Pod naše pracoviště spadá velká část úrazů obličeje, a protože jsou v našem týmu také mikrochirurgové (specialisté provádějící operace s využitím mikroskopu a miniaturních nástrojů a opravující velmi malé struktury, jako jsou cévy, nervy apod., pozn. red.), poskytujeme 24 hodin denně replantační servis, kdy jsme schopni přišít zpátky oddělenou část lidského těla. Ať už jde o prsty, končetiny, případně i komplikovanější věci, jako jsou penis či skalp – tedy vlasatá část hlavy – nebo ucho.
Nejčastěji se reklamují nosy. To byl jeden z důvodů, proč jsem je přestal dělat. Velice brzy jsem totiž pochopil, že tato klientela je velmi svérázná.