Podle statistik ženy pláčou třicet až šedesátkrát za rok. Muži za stejnou dobu „zaslzí“ pouze šest až sedmnáctkrát. Ať už je vaše plačící skóre jakékoliv, měli byste vědět, že slzy nejsou špatné a můžou vám zdravotně hodně prospět. Tady je pár tipů, co všechno dokážou.
Zmírní stres
Dnešní doba je psychicky náročná. Stres je v práci, doma i ve vztazích, přinášejí ho problémy s penězi... „Pořád se něco děje, jako by člověk nemohl řešit nic jiného než jen problémy,“ kroutí hlavou padesátiletá Jarmila z Prahy, která žije sama se dvěma dospívajícími dětmi. Někdy je toho na ni moc a potají večer brečí. Nic tím nevyřeší, aspoň si prý ale uleví. Americký biochemik William H. Frey takové chování schvaluje. Proč?
|
Lékařka: Při práci na počítači si dělejte přestávky a kapejte umělé slzy
Protože při stresu tělo vytváří stresový hormon ACTH, který výrazně poškozuje srdce a mozek. Při pláči se tělo i duše uvolní a postupně vymizí stres a spolu s ním i ničivá síla některých hormonů.
Zlepší náladu
Stalo se vám někdy, že jste takzvaně vstali špatnou nohou a byli celý den nervózní, podráždění nebo strašně unavení? „Takový den jsem měla včera. Zkrátka den blbec! Od rána se mi lepila smůla na paty, přišla jsem pozdě, rozbila hrnek, ztrapnila se na poradě, prostě strašné,“ vzpomíná pětapadesátiletá čtenářka Lucie z Brna a jedním dechem přiznává, že její zoufalství dosáhlo takové míry, že se v jednu chvíli rozbrečela. Pokud reagujete na stres podobně, tak je to dobře.
Podle psychologů totiž pláč snižuje nadměrné množství manganu v těle, čímž přispívá k pocitu uvolnění a euforie. Proto ho zbytečně nezadržujte!
Zbaví tělo toxinů
Podle vědců skutečný (tedy nehraný) pláč vyplavuje toxiny i další odpadní látky, které vznikly při stresu. Tím tělo čistí od látek, které mu škodí. „Samozřejmě, že množství toxinů vyplavených slzami je v poměru s játry, ledvinami či jinými čističkami těla zanedbatelný. Nicméně, i ta troška se počítá,“ říká už zmíněný biochemik William H. Frey. A má pravdu. Jak se říká – každá maličkost se počítá.
Proto pokud chcete být zdraví, občas si pěkně poplačte. Uvolní emoce Spousta lidí svoje emoce neprojevuje navenek a raději je dusí v sobě. „To je přesně můj případ. Nejsem typ, který dává pocity na odiv. Radši se tvářím, že se nic nestalo, ale uvnitř mě to pořádně bublá,“ přiznává dvaapadesátiletá Lada z Mostu, která kvůli svým potlačeným emocím často špatně spí. Máte to stejně? To není dobře.
Málokdo ví, že emoční přetlak oslabuje životně důležité orgány, jako jsou játra, ledviny, plíce nebo trávicí ústrojí, a tím vznikají různé zdravotní neduhy. Nejčastěji to bývají migrény, zažívací obtíže, vysoký tlak nebo zablokovaná záda.
Proto se naučte své pocity prožívat naplno a neduste je v sobě. Když cítíte vztek, tak ho dejte najevo. Jste sklíčení a smutní? Prostě to řekněte. Cokoliv pohne vaší duší, musí ven! A pláč vám v tom pomůže. Nejenže vám dá šanci fyzicky projevit vaše pocity, ale také přinese kýženou úlevu. A to potřebujete!
|
Záhady lidského pláče: proč kvůli ženským slzám muži jihnou?
Utlumí bolest
Stalo se vám něco smutného? Určitě si poplačte. Během chvíle, kdy máte oči zalité slzami, tělo vyrábí pomoc, která by vám měla ulevit. Jedná se o skupinu hormonů.
První z nich je endorfin, který vás uvolní a zklidní. Druhý je oxytocin, co zmírní fyzickou a duševní bolest. A třetí? To jsou rovnou dva „parťáci“ dobré nálady – serotonin a dopamin. Tohle duo vás uvolní a dá vám naději, že zase bude lépe. Proto když potřebujete, tak si poplačte, uleví se vám.
Chrání vaše oči
Pohled na oči zalité slzami není dvakrát příjemný. Ale nebojte se, i taková smutná chvilka má svoji příznivou stránku. Podle oftalmologů jsou slzy pro oči doslova požehnáním. Jednak jim dodají vláhu, takže nejsou vysušené, ale také je chrání před infekcí.
„Slzy navíc obsahují proteiny, které podporují regeneraci očí a urychlí hojení případných drobných poranění,“ vysvětluje William H. Frey a dodává, že pláč je očistou duše, ale i očí. Během něj se totiž z očí vyplavují různé nečistoty jako například prach, pyl a drobné částečky, které můžou váš zrak zatěžovat.
Slzy pod lupou
Vědci rozdělují tři druhy slz. Bazální, které udržují oči vlhké, aby se zabránilo jejich poškození. Oproti tomu reflexní slzy se tvoří v momentě, kdy jsou oči podrážděné, například při krájení cibule nebo při kontaktu s kouřem či prachem. Organismus je vytváří jako „slznou ochranku“ před znečištěním a infekcí. Do třetice ještě existují slzy emocionální, které vznikají v návalu emocí (ať už smutku, dojetí, štěstí). Jejich složení se od dvou ostatních druhů slz liší. Obsahují bílkoviny, soli a hormony (zejména prolaktin), které snižují hladinu stresu a bolesti.
Z tohoto pohledu lze tedy říci, že všechny druhy slz jsou zdravé a pomáhají tělu (ale i duši) zvládat nepředvídatelné zátěžové situace. Proto se nebojte občas si trochu poplakat. Uleví se vám!
