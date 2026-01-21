Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky

Autor:
Máte „pivní pupek“? Může to být hrozba pro vaše srdce. Nová studie ukázala souvislost mezi nahromaděným břišním tukem a změnami v srdeční struktuře, které mohou vést až k jeho selhání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Obezita v oblasti břicha je spojena s vážnějšími změnami srdeční struktury než vysoké BMI,“ říká Jennifer Erley, radioložka z Univerzitního lékařského centra Hamburg-Eppendorf, která studii vedla.

„Srdeční komory se jejím vlivem zmenšují, takže srdce zvládne pojmout a pumpovat menší objem krve. To narušuje jeho schopnost správně relaxovat, což může ve výsledku vést i k srdečnímu selhání.“

Víc než jen kocovina. Alkohol ovlivňuje funkci střev i tvorbu stolice

Mužská srdce v ohrožení

Škodlivý vliv břišního tuku na srdce zkoumali autoři studie s pomocí magnetické rezonance. Změny v srdeční struktuře sledovali u 2 244 dospělých ve věku od 46 do 78 let. Zjistili, že zatímco u klasické obezity se srdeční komory zpravidla zvětšují, tzv. abdominální obezita má opačný efekt: komory se zmenšují a navíc se zesiluje srdeční sval.

Negativní dopady jsou výrazně horší u mužů, zejména pokud jde o pravou komoru, která pumpuje krev do plic. Tyto strukturální změny podle výzkumníků doprovází srdeční stres a mohou signalizovat riziko kardiovaskulárních onemocnění – ještě dřív, než se objeví první příznaky.

Jak se měří pivní břicho?

Zatímco klasická obezita se zpravidla vyhodnocuje podle BMI, abdominální obezita se určuje na základě poměru mezi obvodem pasu a boků. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že u mužů začíná na hodnotě 0,9 a u žen 0,85.

Zdroj: WHO

Pozor na útrobní tuk

To, čemu se lidově říká „pivní pupek“, je projev tzv. abdominální obezity – nahromadění viscerálního tuku v břišní dutině. Viscerální neboli útrobní tuk se ukládá v okolí vnitřních orgánů, jako jsou játra nebo slinivka, a může se začít hromadit v tepnách. To přispívá k rozvoji celé řady chronických onemocnění.

Kromě srdečních chorob tak s sebou hromadění tuku v břiše nese i mnohá další rizika, uvádí magazín Healthline. Může způsobovat záněty, hormonální nerovnováhu, zvýšenou hladinu cholesterolu nebo také inzulinovou rezistenci a metabolický syndrom, což jsou předstupně diabetu 2. typu. Výzkumy naznačily i spojení abdominální obezity s Alzheimerovou nemocí.

Jak s tukem zatočit?

Mnoho lidí věří, že řešením je intenzivní cvičení zacílené na břišní svaly. Jenže cvičit jen „břišáky“ nestačí. Odborníci doporučují zaměřit se spíš na celkovou kondici a usilovat o to, abychom dosáhli zdravé tělesné hmotnosti a dokázali si ji udržet.

Co se děje s tělem alkoholika: zničená játra, vředy, nádory a demence

Nejlepším řešením jsou menší, avšak dlouhodobé změny v životním stylu. Můžete například zařadit každodenní procházku a pravidelný silový trénink – nejlépe dvakrát až třikrát týdně.

Co se týče jídelníčku, lékaři doporučují omezit rafinované sacharidy (bílé pečivo, sladkosti, slazené nápoje) a zvýšit přísun bílkovin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Sedm chyb, které ženy dělají při rozvodu, a jak se jim vyhnout

Ilustrační snímek

Rozvod zdaleka není jen právní proces, je to také emoční, finanční a psychologická zátěž. I ty nejsilnější ženy se během něj mohou dostat do vzorců, které zabraňují jejich zotavování, vysávají jejich...

21. ledna 2026

Mindfulness slibuje nadhled i radost ze života. Zkusili jsme, jestli funguje

Meditace si přiosvojil byznys.

Zvládání stresu, získání většího nadhledu a rovnováhy, nárůst osobní pohody a žití více v přítomnosti. To všechno slibuje technika všímavosti. Na kouzla nevěřím a ezoterika mi není blízká. Přesto,...

21. ledna 2026

Účinná domácí lékárnička na zimu: před bacily chrání med nebo cibule

Ilustrační fotka.

V této době víc než jindy řádí různá respirační onemocnění. Ke zmírnění příznaků naštěstí dokáže pomoci i celá řada přírodních prostředků. Zkuste naše tipy na účinnou zimní domácí lékárničku.

21. ledna 2026

Kosmetické vychytávky na zimu. Víme, po čem volají vaše pleť a vlasy

Péče o pleť vá s bude bavit

Leden a únor jsou pro pleť i vlasy zkouškou odolnosti. Mráz, suchý vzduch a únava si žádají více péče, jemnosti i malých radostí. Vybrali jsme kosmetické vychytávky, které vás v letošní zimě...

21. ledna 2026

Proč si dnes ženy zmenšují prsa a jaké je specifikum Česka. Plastický chirurg vypráví

Premium
Plastický chirurg Pavel Horyna

U nás chtějí klienti nenápadnější zákroky, v cizině větší efekt, říká respektovaný plastický chirurg Pavel Horyna. Díky působení na klinice, která má pobočky v Praze a Ústí nad Labem, ale i díky...

21. ledna 2026

Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky

ilustrační snímek

Máte „pivní pupek“? Může to být hrozba pro vaše srdce. Nová studie ukázala souvislost mezi nahromaděným břišním tukem a změnami v srdeční struktuře, které mohou vést až k jeho selhání.

21. ledna 2026

Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů

Premium
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás...

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...

20. ledna 2026

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

20. ledna 2026  13:50

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

20. ledna 2026  10:03

Zhubla desítky kil díky injekcím, vysněná postava ji ale stála vlasy

Charmaine Hinesová

V minulosti pětatřicetiletá trojnásobná maminka Charmaine Hinesová zkusila nespočet diet, aby shodila kila, která nabrala v těhotenství. Nic však nefungovalo, takže na radu lékaře zkusila injekce na...

20. ledna 2026  8:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když krémy nestačí: Kompletní průvodce moderním liftingem obličeje

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Investujeme do drahých sér, zkoušíme obličejovou jógu a hlídáme si pitný režim. Přesto přijde moment, kdy při pohledu do zrcadla zjistíme, že kosmetika už na určité změny nestačí. Propadlé tváře,...

20. ledna 2026

Pohání je strach i nejistota. Tato znamení snadno propadnou ezo a konspiracím

Ilustrační snímek

Některá astrologická znamení mají vyšší potřebu pocitu bezpečí, nižší práh snášenlivosti stresu a nepřízně osudu, ale to neznamená, že je s nimi něco špatně. Není problém, když si občas vyložíte...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.