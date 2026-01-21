„Obezita v oblasti břicha je spojena s vážnějšími změnami srdeční struktury než vysoké BMI,“ říká Jennifer Erley, radioložka z Univerzitního lékařského centra Hamburg-Eppendorf, která studii vedla.
„Srdeční komory se jejím vlivem zmenšují, takže srdce zvládne pojmout a pumpovat menší objem krve. To narušuje jeho schopnost správně relaxovat, což může ve výsledku vést i k srdečnímu selhání.“
|
Víc než jen kocovina. Alkohol ovlivňuje funkci střev i tvorbu stolice
Mužská srdce v ohrožení
Škodlivý vliv břišního tuku na srdce zkoumali autoři studie s pomocí magnetické rezonance. Změny v srdeční struktuře sledovali u 2 244 dospělých ve věku od 46 do 78 let. Zjistili, že zatímco u klasické obezity se srdeční komory zpravidla zvětšují, tzv. abdominální obezita má opačný efekt: komory se zmenšují a navíc se zesiluje srdeční sval.
Negativní dopady jsou výrazně horší u mužů, zejména pokud jde o pravou komoru, která pumpuje krev do plic. Tyto strukturální změny podle výzkumníků doprovází srdeční stres a mohou signalizovat riziko kardiovaskulárních onemocnění – ještě dřív, než se objeví první příznaky.
Pozor na útrobní tuk
To, čemu se lidově říká „pivní pupek“, je projev tzv. abdominální obezity – nahromadění viscerálního tuku v břišní dutině. Viscerální neboli útrobní tuk se ukládá v okolí vnitřních orgánů, jako jsou játra nebo slinivka, a může se začít hromadit v tepnách. To přispívá k rozvoji celé řady chronických onemocnění.
Kromě srdečních chorob tak s sebou hromadění tuku v břiše nese i mnohá další rizika, uvádí magazín Healthline. Může způsobovat záněty, hormonální nerovnováhu, zvýšenou hladinu cholesterolu nebo také inzulinovou rezistenci a metabolický syndrom, což jsou předstupně diabetu 2. typu. Výzkumy naznačily i spojení abdominální obezity s Alzheimerovou nemocí.
Jak s tukem zatočit?
Mnoho lidí věří, že řešením je intenzivní cvičení zacílené na břišní svaly. Jenže cvičit jen „břišáky“ nestačí. Odborníci doporučují zaměřit se spíš na celkovou kondici a usilovat o to, abychom dosáhli zdravé tělesné hmotnosti a dokázali si ji udržet.
|
Co se děje s tělem alkoholika: zničená játra, vředy, nádory a demence
Nejlepším řešením jsou menší, avšak dlouhodobé změny v životním stylu. Můžete například zařadit každodenní procházku a pravidelný silový trénink – nejlépe dvakrát až třikrát týdně.
Co se týče jídelníčku, lékaři doporučují omezit rafinované sacharidy (bílé pečivo, sladkosti, slazené nápoje) a zvýšit přísun bílkovin.