Pitný režim v zimě. Horký čaj nestačí, doplňujte minerály

Zatímco v létě jasně vnímáme pocit žízně, v zimě jako bychom na dostatečný přísun tekutin zapomněli. Přitom nejen horko, i chlad dehydratuje – zvláště je-li „suchý“ mráz nebo větrné počasí. A doma či v práci to není lepší. V místnostech s ústředním topením nebo klimatizací bývá vlhkost vzduchu nanejvýš 25 %, přičemž optimální je 50–60 %. Tělo tak uvnitř i venku odpařuje zvýšené množství tekutin.

A je třeba vzít v úvahu také zimní sporty, jimž se často intenzivně věnují i ti, kteří jinak během roku pohybu moc nedají. Zvýšená potřeba tekutin doprovází i touto dobou časté rýmy, kašel a respirační infekce vůbec.

Nečekejte na žízeň

Tělesné projevy dehydratace si mnohdy s nedostatkem tekutin ani nespojíte. Patří k nim například bolest hlavy, únava, slabost, nevolnost, křeče v končetinách, zrychlený tep, zvýšená teplota, pokles výkonnosti, snížená schopnost soustředění.

Odborníci doporučují přijímat zhruba 40 ml na 1 kg tělesné hmotnosti denně. Ale zároveň zdůrazňují, že jde jen o orientační údaj. Je to totiž zcela individuální – záleží na tom, jak moc se hýbete, v jakém prostředí pobýváte, jak jste oblečeni, co jíte a pijete, jaký je váš zdravotní stav.

Hlavně byste to neměli nechat dojít až do fáze, kdy budete pociťovat silnou žízeň – to značí, že už dehydratovaní jste. Dospělý zdravý člověk se s tím vypořádá, ale pro seniory, děti či chronicky nemocné je to závažný problém (tím spíš, že u nich mnohdy pocit žízně chybí).

Voda i minerály

Obecně platí, že by základem pitného režimu měla být čistá voda. Jenže ta sama o sobě nestačí, zvláště když se intenzivně hýbete. Mohlo by se stát, že byste si vnitřní prostředí těla příliš „naředili“ – poměr důležitých minerálů (zejména sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku) k tekutině by přestal odpovídat potřebám organismu, což by mělo další negativní důsledky (křeče, těžké nevolnosti až kolapsové stavy). A tomu je potřeba předejít.

„Při sportu dochází k rychlejším ztrátám minerálních látek především pocením, proto je dobré doplňovat tělu kromě vody i minerální látky. K tomu mohou kromě speciálních sportovních nápojů dobře posloužit také přírodní středně nebo silně mineralizované vody. Pro doplnění energie jsou pak vhodné minerální vody ochucené. Jejich výhodou je pouze třetinové množství cukru ve srovnání třeba s limonádami, ale dokonce i s ovocnými džusy, často spojovanými se zdravou výživou,“ vysvětluje doktor Pavel Suchánek, odborný konzultant AquaLife Institutu v oblasti nutriční péče se specializací na sportovce.

Je třeba dodat, že kromě sportu to platí i pro fyzicky náročnou práci (včetně té v domácnosti!) nebo pro tanec. Často se zapomíná na to, že alkohol, ale i káva a energy drinky samy o sobě dehydratují, takže je musíte zapíjet.

Měli byste vědět