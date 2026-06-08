Znáte ten pocit. Koupíte kolagen, poctivě ho pijete každé ráno a po měsíci se díváte do zrcadla a říkáte si: tak a kde jsou ty výsledky? Pak ho zahodíte a usoudíte, že kolagen prostě nefunguje. Jenže on funguje. Jen mu pravděpodobně dáváte podmínky, ve kterých nemá šanci.
1. Kupujete kolagen, který se do těla nevejde
Představte si, že chcete protlačit fotbalový míč klíčovou dírkou. Přesně to se děje, když vypijete kolagen s velkými molekulami. Tělo ho nedokáže zpracovat, projde trávením a odejde. Přitom kolagen s malými molekulami se vstřebá snadno a začne pracovat tam, kde to potřebujete.
Collalloc má molekuly tak malé, že tělo využije až 95 % z každé dávky. To je číslo, které u běžných kolagenů z drogerie nenajdete.
2. Čekáte příliš krátce nebo naopak přestanete, když to začne fungovat
Vaše kůže se obnovuje pomalu. Jeden buněčný cyklus trvá zhruba čtyři týdny, takže první výsledky zkrátka nemohou přijít přes noc. Většina žen to vzdá ve třetím týdnu, pár dní před tím, než by si prvních změn všimly.
A pak je tu druhá chyba: kolagen zabere, pleť vypadá líp, nehty přestaly lámat a vy přestanete pít, protože jste spokojené. Za měsíc jste tam, kde jste začínaly. Kolagen funguje, dokud ho pijete. Ne jako lék, ale jako péče.
3. Zapomínáte na jednu věc, bez které to celé nefunguje
Vitamín C. Bez něj tělo kolagen jednoduše nedokáže zpracovat. Není to o imunitě. Jde o to, že vitamín C je součástí procesu, při kterém tělo z přijatých látek kolagen skutečně vytvoří. Bez něj pijete drahý nápoj s omezeným efektem.
Collalloc NANO 2.0 vitamín C už obsahuje. Pokud máte raději sáčky, stačí ho doplnit zvlášť. Sklenice pomerančového džusu ráno splní svůj účel.
4. Pijete ho ve chvíli, kdy ho tělo stejně nevstřebá
Kolagen funguje nejlépe nalačno nebo s odstupem od jídla. Silná káva a čaj mohou vstřebávání zpomalit. A alkohol? Ten přímo brzdí tvorbu kolagenu v těle. Jeden večer nic nezkazí, ale pokud ho pijete pravidelně a pravidelně ho kombinujete s alkoholem, výsledky přijdou pomaleji nebo vůbec.
Kolagen není magie a není to ani placebo. Je to látka, kterou tělo skutečně potřebuje a s věkem ji produkuje čím dál méně. Jen mu musíte dát správný typ, ve správnou chvíli a s trochou trpělivosti.
Collalloc vznikl v Brně s jedinou myšlenkou: aby kolagen, který pijete, vaše tělo skutečně využilo. Zbytek za vás udělá příroda.