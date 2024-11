Sonický kartáček bojuje se skvrnami i zánětem dásní. Stačí zvolit vhodnou hlavici

Podle odborníků je čištění zubů se sonickým zubním kartáčkem až 20krát efektivnější než s tím manuálním. Sonické kartáčky přitom zuby čistí stíravým pohybem ve vysoké frekvenci, díky čemuž vzniká v ústní dutině okysličená směs slin, vody a zvolené zubní pasty. Ta se pak díky sonické technologii snadno dostává i do velmi obtížně přístupných míst, jež lze pomocí manuálního kartáčku vyčistit jen opravdu těžko či vůbec.

Čištění zubů je tak účinnější a rychlejší. Stačí kartáček přiložit k zubům ve správném úhlu (45 stupňů) a přesouvat ho pomalým plynulým pohybem od jednoho zubu k dalšímu: všechnu práci už udělá sám. Poradí si s odstraněním zbytků jídla z těžko přístupných míst, zároveň je však šetrný k dásním. Za dvě minuty čištění lze dosáhnout stejných výsledků jako po měsíčním čištění manuálním kartáčkem.*

Jak na vyzrálý plak a rovnátka

Sonické kartáčky Philips Sonicare mají jednu velkou výhodu – nejsou, řekněme, statické. Jejich hlavici můžete kdykoliv změnit, a to dokonce za hlavici s jinou funkčností. Nabídka kartáčkových hlavic je široká a každá z nich pomáhá vyřešit specifické požadavky na ústní péči. Trápí vás citlivost při zánětu dásní a parodontitidě? Vhodná je hlavice Premium Gum Care s jemnými a flexibilními okraji, které pomáhají kopírovat tvar dásní. Při opravdu špatné kondici dásní je potom možné využít hlavici Sensitive s velmi měkkými vlákny, která citlivé dásně nebudou dráždit.

Spousta lidí touží po oslňujícím bílém úsměvu. Pomáhá k němu i správná péče. S tou může být nápomocná hlavice Optimal White tvořená hustě osázenými vlákny ve tvaru diamantu, které odstraňují pigmentaci a zuby leští. Zesvětlení o jeden odstín je možné pozorovat už po jednom týdnu používání. Je to také správná hlavice pro čištění v období mezi profesionálním bělením. Ve srovnání s manuálním kartáčkem si hlavice poradí s až o 100 % více skvrn.*

Podle odborníků je čištění zubů se sonickým zubním kartáčkem až 20krát efektivnější než s tím manuálním

Výplně, korunky, fazety, rovnátka? Ani ty nejsou pro sonické kartáčky překážkou. Naopak. Implantátem může snadněji proniknout infekce, rovnátka zase pomáhají bakteriím lépe ulpívat na zubech a vytvářet zubní plak, takže jsou jejich majitelé náchylnější ke vzniku kazu i zánětu dásní. Nejen v těchto případech je tak potřeba dodržovat pečlivou ústní hygienu. S tou mohou pomoci právě elektrické kartáčky, například pro fixní rovnátka lze použít již zmíněnou menší hlavici Optimal White mini nebo hlavici pro běžné čištění Optimal Plaque Defense s hustými a jemnými vlákny. Ta si poradí se všemi záhyby kolem zámečků i drátků.

A co hlavice „vše v jednom“?

Kompletní péči o ústní dutinu dokáže zajistit nejmodernější kartáčková hlavice Premium All-in-one. Inovativní technologie odstraňuje až 20krát více plaku než manuální kartáček. Díky speciálnímu trojúhelníkovému tvaru vláken lze rychle dosáhnout zdravějších dásní i zářivého úsměvu. Vlákna totiž mají větší kontakt s povrchem zubů. Hlavice redukuje nežádoucí pigmenty až o 100 % a už po dvou týdnech používání se můžete radovat z 15krát zdravějších dásní.*

Na široké škále obtíží, pro kterou lze najít tu pravou kartáčkovou hlavici, nechybí ani citlivé zubní krčky, mezerovitost chrupu, defekty skloviny či odhalené kořeny. A co zápach z úst? Způsobovat ho můžou bakterie na povrchu jazyka, proto by se i čištění jazyka mělo stát pravidelnou součástí čisticí rutiny. Hlavice TongueCare+ se dostane hluboko mezi papily jazyka, kde odstraňuje bakterie i zbytky jídla.

O zoubky je třeba se starat odmala

Správným návykům v péči o zuby je dobré učit co nejdříve také děti. Sonické kartáčky jsou však vhodné až od tří let věku. I do té doby je samozřejmě nutné zuby čistit, a to už od chvíle, kdy se miminku vyklube první zoubek. Do tří let by však dětem měli zuby čistit rodiče pomocí vhodného manuálního kartáčku. Potom už jim správnou ústní hygienou mohou zpestřit hravé sonické kartáčky. Ty se děti díky jednoduchému ovládání naučí velmi rychle používat. Kartáčky Philips Sonicare For Kids je možné při čištění propojit s mobilní aplikací, která zábavnou formou pomáhá dětem čistit zoubky déle a lépe. Dočištění zoubků rodiči je u malých děti ovšem i tak vždy namístě.

Hlavice si sama řekne, ale 3 měsíce jsou akorát

Vyměnit kartáčkovou hlavici je rychlé a snadné. Kdy tak učinit? V případě opotřebování hlavice, po prodělané nemoci nebo v případě jiného konkrétního problému, na který je hlavice určená. Dnešní elektrické kartáčky jsou navíc samy o sobě dost chytré. Hlavice od Philips Sonicare jsou totiž nejen 100% kompatibilní se všemi modely sonických kartáčků Philips Sonicare, ale technologie BrushSync navíc zajišťuje, že spolu tělo kartáčku a hlavice komunikují – a ve chvíli, kdy je hlavice opotřebovaná, rozsvítí tato technologie kontrolku na těle kartáčku. Pro zajištění maximální efektivity a správné hygieny Philips Sonicare doporučuje měnit hlavici každé tři měsíce.

Kartáček s technologií SenseIQ Nejchytřejší sonický kartáček Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige s pomocí umělé inteligence pohlídá, zda jsou všechny zuby perfektně čisté či jestli při čištění na kartáček moc netlačíte. Pokud totiž ano, kartáček sám upraví intenzitu. Technologie SenseIQ snímá několik parametrů až 100krát za sekundu. Své výsledky můžete sledovat v reálném čase v aplikaci Philips Sonicare, která s kartáčkem komunikuje. V aplikaci rovněž naleznete pokyny a individuální doporučení, které vám pomohou posunout čištění zubů na vyšší úroveň.