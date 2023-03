Nejhorší pro záda je dlouhá cesta autem, říká fyzioterapeutka Slezáková

Každého někdy bolela záda. Kdy lze risknout, že bolest odezní, a kdy je lepší vyhledat odborníka?

Bolest zvládáme každý jinak, žádný organismus nereaguje stejně. Pokud jste něco těžkého zvedala, druhý den vás bolí záda, ale do čtyř dnů to odezní, asi bych to úplně neřešila. Pokud akutní blok přijde v krátké době podruhé potřetí, už je zřejmě něco špatně a měla byste zajít k odborníkovi. Potíž je, že lékaři mají dlouhé čekací doby, málo času, takže pacient většinou dostane prášky a doporučení na rehabilitaci. My na fyzioterapii máme výhodu, že si na každého můžeme vyhradit minimálně půlhodinu, pořádně ho prohlédneme a v klidu vše probereme. Někdy pomůže jen povídání, hlava bývá šedesát sedmdesát procent problému. Pacienti zjistí, že existuje někdo, kdo má zájem jim pomoci, uvolní se, někdy jen tohle stačí.

Špatně prováděné cviky v posilovně jsou nebezpečné. Posilování bych radila provádět jen pod dohledem někoho zkušeného.