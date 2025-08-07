Při svých přednáškách se často odvoláváte na amerického vědce Marvina Lee Minskeho, který jako jeden z otců umělé inteligence sestavil první umělou neuronovou síť schopnou se učit. Jde se podle vás dívat na člověka, tělo a jeho osobnost jako na neuronovou síť?
Umělá neuronová síť má původ v biologickém modelu, takže ji s člověkem můžeme jednoznačně spojit. Pokud se totiž podíváme na naše těla a osobnosti optikou, že všechno se vším souvisí, pak jsme v podstatě takový shluk jednotlivých propojených a vzájemně se ovlivňujících oblastí.
Lidské tělo je úžasné v tom, že si v centrální neuronové síti neseme určitý zakódovaný program, který se na základě vnějších podnětů – tedy našeho učení – rozvíjí. To máme všichni stejné. Nezáleží na tom, z jakého jsme kontinentu, které rasy nebo náboženského vyznání. Můžeme si zjednodušeně představit, že většina zdravých dětí začne samostatně chodit mezi rokem až rokem a půl. A velmi podobné je to s naší osobností.
Když člověk lépe porozumí sám sobě a vztahům osobního nebo pracovního života, najednou může lépe pochopit i své tělo. Respektive tělo mu začne automaticky lépe fungovat.