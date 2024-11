Na sex volí ženy jiné muže než na vztah. Sexuolog Weiss o alchymii přitažlivosti

Co je v sexu „normální“? A co už je za hranou? Známý sexuolog a klinický psycholog prof. PhDr. PETR WEISS (70), Ph.D., DSc., shrnuje ve své nové knize Hyppyend roky zkušeností a nabízí odpovědi, jež možná řadě lidí změní pohled na vztahy a intimitu. Proč nás někdo přitahuje na první pohled, zatímco jiný vůbec? Jak antikoncepce a viagra změnily naše vnímání sexu od čistě reprodukční funkce až po rekreační zábavu? Co je klíčem k porozumění ženskému orgasmu? A co kdesi hluboko v lidských genech ovlivňuje naše touhy a vztahy, aniž bychom si to uvědomovali? | foto: Petr Topič, MAFRA