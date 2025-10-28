Screening na HPV viry způsobující rakovinu by mohl probíhat i u zubaře, říká odborník

„Nárůst počtu nádorových onemocnění je alarmující, dvacet procent každých deset let. V roce 2030 se rakovina bude týkat každého druhého z nás.“ To jsou vaše slova z dřívějšího rozhovoru, stojíte si stále za touto prognózou? A čím je podle vás způsobená?
Je to tak, nyní onemocní každý třetí člověk. Na téhle statistice se ovšem výrazně podílí fakt, že se dožíváme stále vyššího věku – a bohužel se tak „dožijeme“ i rakoviny. V současnosti lidé nejčastěji umírají na onemocnění srdce, karcinomy jsou na druhém místě. Taky ale máme lepší diagnostiku – v minulosti se často nevědělo, že dané úmrtí bylo zapříčiněné nádorovým onemocněním.
HPV infekcí se můžete nakazit opakovaně a není jisté, že si s ní imunitní systém vždy poradí.