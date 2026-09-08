Bylo mi 50 a nemůžu se zbavit pocitu, že se mi najednou skokově zhoršuje zrak. Měl bych panikařit?
Pavel Stodůlka: Podíváme se na to. Myslím, že k panice není důvod. Naopak, buďte rád, že vás to dostihlo až teď. Většina lidí dnes řeší zhoršování zraku na čtení už okolo čtyřicítky.
Nejenže nic nepřečtu bez brýlí, zároveň mám pocit neustálého řezání a pálení v oku.
Pavel Stodůlka (po důkladném vyšetření): Trápí vás klasický syndrom suchého oka. Ten je novou civilizační chorobou.
Jana Stodůlková: Skvělé výsledky u této diagnózy máme s akupunkturou očnice.
Lidsky bylo bezesporu nejsilnější, když jsme dokázali vrátit zrak umělou rohovkou lidem, kteří dlouhé roky neviděli. První byla pacientka ze Vsetína, která začala znovu vidět po 16 letech.