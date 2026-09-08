Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Několikrát denně zakoulejte očima, radí lékaři. Syndrom suchého oka býval raritou

Petr Čermák
  20:00

Fotogalerie8 Premium

Jana Stodůlková a Pavel Stodůlka | foto: Getty Images

Pavel Stodůlka je nejvyhledávanější oční lékař v Česku. Rozhovorů dal stovky, pro magazín Víkend DNES poprvé vyprávěli spolu s manželkou Janou, též lékařkou, nejen o práci, ale i o soukromí.
Lékaři Česka

Bylo mi 50 a nemůžu se zbavit pocitu, že se mi najednou skokově zhoršuje zrak. Měl bych panikařit?
Pavel Stodůlka: Podíváme se na to. Myslím, že k panice není důvod. Naopak, buďte rád, že vás to dostihlo až teď. Většina lidí dnes řeší zhoršování zraku na čtení už okolo čtyřicítky.

Nejenže nic nepřečtu bez brýlí, zároveň mám pocit neustálého řezání a pálení v oku.
Pavel Stodůlka (po důkladném vyšetření): Trápí vás klasický syndrom suchého oka. Ten je novou civilizační chorobou.
Jana Stodůlková: Skvělé výsledky u této diagnózy máme s akupunkturou očnice.

Lidsky bylo bezesporu nejsilnější, když jsme dokázali vrátit zrak umělou rohovkou lidem, kteří dlouhé roky neviděli. První byla pacientka ze Vsetína, která začala znovu vidět po 16 letech.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Scrollování na sítích oslabuje hlubší přemýšlení, varuje neurolog Komárek

Neurolog Vladimír Komárek

Podle nejnovějších studií se mozek vyvíjí téměř do třiceti let a zejména v raném věku a dospívání...

Proč má žena prsa a slepé střevo se podobá mandlím? Profesor Rokyta líčí záhady těla

Neurofyziolog Richard Rokyta, emeritní proděkan 3. lékařské fakulty UK, bývalý...

Lidské tělo je geniální a podivuhodné zároveň. Složitá anatomie je často záhadou i pro lékaře, byť...

Trenéři tlačí na výkon, prevenci upozaďují. Potíže s klouby pak mají i děti, líčí ortoped

František Picek

Klouby bolí kdekoho. Jak přibývají léta, stále více lidí trpí problémy s pohybovým ústrojím,...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Přibývá pacientů s druhým nádorem. Je to díky účinné léčbě, říká profesor Doubek

Michael Doubek

Proč chemoterapii častěji nahrazuje cílená léčba, proč by se měli víc sledovat onkologičtí pacienti...

Dlouhodobý stres podporuje chronický zánět. Ten urychluje stárnutí, varuje lékař

Stárnutí je nevyhnutelný proces. Nestárneme ale všichni stejně rychle....

Stárnutí je nevyhnutelný proces. Nestárneme ale všichni stejně rychle. „Rychlost stárnutí je...

Nejčtenější

Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí

Bílkoviny

Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....

KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo

Známé tváře v dobách, kdy sedávaly ve školních lavicích

Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...

Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru

Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...

Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost

Penny je opravdu půvabná.

Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...

Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...

Několikrát denně zakoulejte očima, radí lékaři. Syndrom suchého oka býval raritou

Premium
Jana Stodůlková a Pavel Stodůlka

Pavel Stodůlka je nejvyhledávanější oční lékař v Česku. Rozhovorů dal stovky, pro magazín Víkend DNES poprvé vyprávěli spolu s manželkou Janou, též lékařkou, nejen o práci, ale i o soukromí.

8. září 2026

Mladí, krásní a úspěšní. Tito herci teď dobývají obrazovky

Mladí, krásní a úspěšní herci.

Jsou krásní, mladí, úspěšní a mají před sebou zřejmě hvězdnou kariéru, o které většina herců jen sní. Řeč je o hercích, kteří jsou nyní vidět v dílech na streamovacích platformách. Září ve filmech i...

8. září 2026  8:37

Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed

ilustrační snímek

Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...

8. září 2026

Rakovina se studentce Šárce vrátila. Pak se podle ní stal zázrak

Náročná léčba se podepsala i na Šárčině vzhledu. Kvůli chemoterapii přišla o...

Na preventivní gynekologickou prohlídku šla Šárka s pocitem, že je všechno v pořádku. O pár týdnů později si ale vyslechla diagnózu rakoviny děložního čípku. Když už se zdálo, že náročnou léčbou...

8. září 2026

Nebojte se říct si o pomoc. Jak pečovat o blízkého a neztratit sami sebe

ilustrační snímek

Představte si, že vážně onemocní někdo z vašich nejbližších. Někdo, koho nade vše milujete. Najednou už nic není jako dřív. Přijde strach a nejistota, vynoří se spousta otázek. A vy se soustředíte na...

8. září 2026

Mají čtrnáct dětí. Do auta se nevejdou a za jídlo dají milion ročně

Shay Barbee

Čtyřiačtyřicetiletá Shay Barbee z USA má čtrnáct dětí, všechny jsou její vlastní a nikdy nepomyslela na to, že tak početná rodina není dobrý nápad. Je to její splněný sen. A to i přes fakt, že nemá...

7. září 2026  8:31

Kolik stojí montessori nebo waldorf? Která škola je pro vaše dítě ta pravá?

Sdílení v kruhu místo sezení v lavicích. Ranní setkávání pomáhá dětem naladit se na společný den a rozvíjí jejich komunikační dovednosti.

Vybrat pro dítě tu správnou školu nebo školku je dnes pro rodiče tak trochu hlavolam. Nabídka je pestrá a z letáků na vás vyskakují samá krásná slova o respektu, průvodcích a vnitřní motivaci. Jaký...

7. září 2026

Vagina se čistí sama. Jak správně pečovat o intimní partie

ilustrační snímek

Myslíte si, že čím důkladnější intimní hygiena, tím lépe? Právě přehnaná péče může narušit přirozené prostředí citlivých partií. Přečtěte si, proč není dobré používat běžný sprchový gel, jak často se...

7. září 2026

Týdenní horoskop: Býkům se zlepší finance, Váhy jsou blízko vítězství

ilustrační snímek

Druhý zářijový týden přinese pracovní bilancování, finanční úlevu i chvíle, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Zatímco Býkům se může ulevit v penězích a Vahám se otevře cesta k cíli, jiná...

7. září 2026

Vyslyšte volání divočiny. Safari móda je o rovnováze, patří i do ulic

Ilustrační snímek

Safari styl je letos na pomyslném žebříčku popularity hodně vysoko. Oblékněte zemité odstíny, přírodní materiály i utility kousky a hoďte se do pohodlného a zároveň stylového módu. Uplatní se i v...

7. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

7. září 2026

Příběh Tomáše: Dcera má fotky na placené platformě. Kde jsem jako otec selhal?

ilustrační snímek

Nikdy bych si nemyslel, že budu kvůli své čerstvě dospělé dceři tak šílet, ale pravda je taková, že jsem v koncích a nevím si rady. Moje holčička se ukazuje za peníze cizím chlapům a já se s tím...

7. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×