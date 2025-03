Jak poznat srdeční arytmii a kdy je nutná operace. Docent Peichl o novinkách v léčbě

V srdci to funguje tak, že se srdeční oddíly aktivují postupně, nejprve síně a poté komory. Takovému rytmu se říká sinusový. Co se v srdci děje při arytmii?

Srdce tvoří čtyři dutiny: pravá a levá předsíň a pravá a levá komora. Nejdříve nastává kontrakce (stah, pozn. red.) srdečních předsíní, což jsou menší dutiny, které plní krví srdeční komory. Ty pak vypuzují krev do celého těla. Porucha srdečního rytmu je obecně stav, kdy dochází buď ke změně posloupnosti stahů síní a komor, nebo k abnormální srdeční frekvenci. Ta může být buď patologicky nízká – většinou pod 50 tepů za minutu –, nebo vysoká – v klidu nad 100 tepů za minutu.

Při arytmii srdce běží o něco rychleji než normálně, a navíc je srdeční činnost nepravidelná. Lze si to představit, jako byste jel po dálnici na třetí rychlostní stupeň.