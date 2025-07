„Máme výhodu malé země a menších vzdáleností. Kde jsou transfery dlouhé, tam roste riziko. Čas rozhoduje,“ vysvětlil na úvod Rozstřelu profesor Neužil, proč by nechtěl dostat infarkt ve větších zemích s většími distancemi. A připomíná, že podobné je to i u mozkové mrtvice.

V letních vedrech podle něj není dobré přehánět sport, omezit by se měla i káva. Naopak doporučuje pít čistou vodu. „Ani žádná minerálka, prostě voda. Hlavně starší lidé nemají pocit žízně, tak na to musí myslet. Ale pozor i na přepití – není to dobré pro ledviny.“

Petr Neužil pak hovořil o zkušenostech s českými pacienty. Zajímavé je podle něj to, že před operací se často na nic neptají. „Zjišťuji někdy s překvapením, že ani neví, na jaký zákrok jdou. Hraje v tom velikou roli stres,“ popisuje kardiolog.

Každý je pro mě Bohdalová

„Je důležité vcítit se do role pacienta. A chci říct, že nemám rád slovo klient – klient je v bance. Lékaři léčí pacienty,“ dodává Petr Neužil.

Profesor Neužil léčil za svůj život řadu známých osobností. „A známé osobnosti nejsou jen z médií. Jsou to i ředitelé, manažeři… Ale za mě je důležité přistupovat ke každému pacientovi tak, jako by to byla paní Bohdalová. Chovat se tak, jako by každá běžná pacientka pro nás byla jako neslavnější herečka.“

Známí lidé jsou podle něj mnohem komunikativnější než běžní pacienti. A z řady jeho pacientů se později stali přátelé. „Z pacienta se stává kamarád, nebo z kamaráda pacient. Nebo, jak říkám, z kámoše se stane pacoš a z pacoše kámoš.“

Zmiňuje také blízký vztah s Jiřím Bartoškou. „To byl takový bezlimitní vztah. Jemu jsem šel i pro pivo, když bylo třeba.“

Češi chtějí být první

A kudy se dnes kardiologové dostávají k srdci? „Cévní systém je základní komunikační dálnice. Přes žíly, přes tepny... Záleží, co potřebujeme udělat.“

Profesor Neužil popsal i některé revoluční zákroky. „Třeba zavedení kapsle bez vodičů, stimulující přímo ze srdce. Nebo uzávěr ouška levé síně u pacientů, kteří nemohou užívat léky na ředění krve.“

A pokračuje: „Čeští pacienti se někdy sami ptají: ‚A co bude nového?‘ Chtějí být první. Mají technické vzdělání, brněnskou techniku, ČVUT. A jsou zvídaví a jsou na to hrdí.“

Na otázku, jak se projevuje jeho pověrčivost, odpověděl v Rozstřelu takto: „Strašně. Už od školy jsem musel chodit po správných dlaždicích. Nebo v MHD musím překročit žlutý schod.“

Bez kávy to nejde

Před operací přitom nemá žádný velký rituál. „Ale jeden přece jenom je. Prostě Neužil musí mít před operací kafe. Máme nejlepší kávovar v nemocnici. Když nefunguje, všichni jsou ve stresu.“

Následně zmínil, že srdce se nejčastěji zastaví nad ránem: „Nad ránem probíhá střídání útlumu a aktivace organismu. To je biorytmus, a ten může vést k akutnímu uzávěru tepny. A třeba u pacientů s poruchou převodního aparátu může dojít k několikavteřinovým pauzám, kdy srdce prostě nebije.“

Mluvil v této souvislosti i o spánkové apnoi. „Je to riziko náhlé smrti. Diagnostikuje se ve spánkové laboratoři. Jdete se vyspat k doktorovi a sledují vás.“

V závěru Rozstřelu pak zmínil úspěch Nemocnice na Homolce: „V únoru jsme se stali klinickým pracovištěm první lékařské fakulty. To byl zásadní krok. A další výzva je přiblížit se kardiochirurgii a urvat jí co nejvíce pacientů,“ usmívá se profesor Neužil.

„Pacienta prostě nezajímá, jestli má geniálního kardiochirurga. Zajímá ho, jak rychle se vrátí do práce. Proto tlačíme na minimalizaci hospitalizace,“ uzavírá kardiolog.