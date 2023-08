Kardiovaskulární péči nám v Evropě mohou závidět, říká profesor Neužil

Patří k průkopníkům české medicíny. Z nápadu, nad nímž by jiní mávli rukou, je schopný vykřesat metodu zachraňující lidské životy. „Přitom nemám ani jeden patent!“ směje se primář kardiologie Nemocnice Na Homolce.

Vaše poslední knížka je napsána formou deníku. Píšete si ho ještě?

Občas si něco zapíšu, ale není toho tolik, že by to vydalo na knížku. Teď mám v plánu vydat cestopisy, protože hodně cestuji. A když někam jedu a zažívám něco zajímavého, dělám si poznámky a črty do mobilu nebo se o tom zmíním na Facebooku, abych na to nezapomněl, a pak z toho píšu krátké povídky jako Čapek. (smích) A ještě mám jednu věc. Můj syn, i když dnes pracuje ve veřejné správě, vystudoval historii, a vymysleli jsme společně koncept, že bychom jednou možná napsali příběh kardiostimulátoru.