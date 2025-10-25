Děti občas jí nezdravé věci. Striktní zákaz je kontraproduktivní, říká Petr Havlíček

Premium

Fotogalerie 10

„Jedním ze základních předpokladů dlouhověkosti u zdravých lidí je znát smysl svého života,“ říká nutriční terapeut Petr Havlíček. | foto: archiv Petra Havlíčka

  20:00
Známý odborník přes zdravý životní styl Petr Havlíček velmi miluje své děti a k životu i práci přistupuje se selským rozumem. Přiznává, že i jeho slabostí je sladké a k pohybu si hledal cestu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Petře, jak si člověk vybírá kariéru výživového poradce? Inspiroval vás někdo doma?
U nás doma rozhodně ne. Je fakt, že můj otec pracoval jako hygienik, zabýval se zdravou výživou a bezpečností potravin. Přál si, abych se tomu věnoval taky, jenže já jsem to strašně dělat nechtěl, moje zájmy směřovaly tehdy úplně jinam. Odříkaného chleba největší krajíc však spolehlivě platí, a tak mě to podobným směrem nakonec přece jen zaválo. (úsměv)

Vás zajímala kulturistika, viďte?
Já byl v dětství spíš menší, baculatý a nesportovní. A takhle už to dál nešlo. Přišlo mi tedy, že vzhledem ke svému „netalentu na pohyb“ tím splním dvě věci najednou: Zlepší se mi postava – a přitom se u toho nezabiju. Zároveň to byl jeden ze spouštěčů mého zájmu o stravování, protože jsem v kulturistické ročence, tuším z roku 1987, objevil tehdy jméno doktora Petra Fořta, který tam o výživě psal.

Znát původ potravin, způsob jejich vyprodukování, úpravy i skutečnost, jak do celého procesu zasáhl výrobce, vidím jako důležitější, než jestli mám ve svém jídelníčku o dvě stě kalorií víc nebo míň.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách

Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...

Děti občas jí nezdravé věci. Striktní zákaz je kontraproduktivní, říká Petr Havlíček

Premium

Známý odborník přes zdravý životní styl Petr Havlíček velmi miluje své děti a k životu i práci přistupuje se selským rozumem. Přiznává, že i jeho slabostí je sladké a k pohybu si hledal cestu.

25. října 2025

Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat

Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná...

25. října 2025  11:10

Nadějní herci z Evropy dobývají Hollywood. Ženy i dívky po nich šílí

Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou...

25. října 2025

Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku

Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...

25. října 2025

Pláč může uzdravovat. Proč jsou slzy pro tělo i duši důležité?

Pláč není projev slabosti, ale přirozený ozdravný mechanismus těla i duše. Slzy pomáhají uvolnit stres, snižují bolest, chrání oči a zbavují tělo toxinů. Přečtěte si, proč byste se neměli stydět za...

25. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2025

Říjen už pomalu končí a střídá se s dalším podzimním měsícem, listopadem. Jaké budou pro nás následující dny podle hvězd? Raci, vy se potřebujete koncentrovat, odškrtávejte si jednu věc za druhou....

25. října 2025

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

25. října 2025

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky
Recept

Lehké

70 min

Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.

Nádory plic mají i mladé ženy, které nikdy nekouřily. Navíc agresivní, říká pneumolog

Premium

Karcinom plic patří v Česku k nejčastějším nádorům a ročně si vyžádá tisíce životů. Přesto se díky novým možnostem léčby, tedy diagnostice a lékům, situace mění. Pacienti žijí déle a u některých se z...

24. října 2025

Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže

Věděli jste, že moč nemusí být pokaždé jen žlutá? Pokud se však zbarví do neobvyklých odstínů, je zapotřebí zbystřit. Některé netypické barvy uriny totiž mohou ukazovat na zdravotní potíže.

24. října 2025  9:21

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví

Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem...

24. října 2025  8:19

Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl

Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.

24. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.