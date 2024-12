Buňky přeprogramujeme na zabijáky nádoru. Lékař o zrádných nemocích krve

Jaké jsou příznaky leukemie?

Žádné specifické příznaky bohužel nemá. Při leukemii dochází ke změnám krevního obrazu, v němž se nekontrolovatelně množí nádorová populace a utlačuje zdravou krvetvorbu. Některý člověk třeba přijde, že je chudokrevný, že se zadýchává, je slabý, unavený, to má většinou postiženou červenou krevní řadu, tedy červené krvinky. Anebo má sice hodně bílých krvinek, ale nemocných, které nefungují. A bílé krvinky jsou takovým hlídačem infekce, a když nefungují, pak se objeví teploty, zápal plic, angíny apod. A třetí složkou krve jsou krevní destičky, a když je kostní dřeň utlačená nádorem, pak má člověk těch krevních destiček málo a přijde s tím, že hodně krvácí. Z nosu, při močení, má krev ve stolici, dělají se mu modřiny, prostě má nějaké krvácivé projevy. Anebo je to kombinace všeho. Všechny tyto příznaky jsou tak nespecifické, že jsou v naprosté většině případů vyvolané něčím jiným než leukemií. Aby se každý, kdo má teplotu, je unavený nebo má modřinu, nebál, že má leukemii. Každopádně když pacient přijde, odebere se mu krevní obraz a tam už je většinou nějaká primární změna, co navádí k dalším vyšetřením. Na to, že má pacient leukemii, tak přijdeme poměrně rychle.

Kmenové buňky kostní dřeně umíme pro léčbu leukemie získat skrze jejich vyplavení do krve. Dárci se nemusí mnoha vpichy odebírat z pánve, nemusí na operační sál a nedostává narkózu.