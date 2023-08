Alergie ze stresu a chemie. Bude hůř, pokud něco nezměníme, varuje lékař

V poslední době se často mluví o tom, že alergií ve společnosti přibývá. To jsou alergeny agresivnější, nebo my slabší, nebo za tím stojí něco jiného?

Alergií určitě přibývá, ale přesná odpověď na to, co je příčinou, není známa. Existují hypotézy, které si všímají toho, že náš život je někdy značně chemizovaný. Především ovzduší bývá znečistěné, třeba i v Praze, kde se toho sice už moc průmyslově nevyrábí, ale zase tu vládne hrozná doprava. Pak jde o věci, které jíme a pijeme. Nejsou sice toxické nebo závadné, ale současně pro nás nejsou přirozené. A dalším faktorem působícím neblaze a v souběhu se škodlivými vlivy prostředí je naše vlastní stresovaná psychika.

Dítě do jednoho roku života by mělo vyrůstat téměř „ve chlívě“, myšleno v bakteriální „špíně“.