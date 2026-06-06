Když dítěti vezmete mobil, scrollování jede v hlavě dál. Odvyká si měsíce, líčí terapeut

Vaše poslední kniha se jmenuje Proč dospívání bolí. Myslíte, že v dnešní době bolí víc než dřív?
Ono bolelo vždycky, ale nedokážu říct, jestli dnes je to intenzivnější. I když výzev mají současné děti opravdu hodně. Známý izraelský historik Yuval Noah Harari říká, že žijeme v převratné době, kdy možná vzniká nová anorganická forma života – univerzální umělá inteligence. Před dvěma lety se předpovídalo, že se něco takového stane za padesát let. Teď se mluví o horizontu pouhého desetiletí. A pak je tu internet, který může mít na lidstvo větší dopad než vynález knihtisku.
Část dospívajících už neodlišuje online a offline svět. A to je velmi nebezpečné, protože pak nepoznají, jestli je například raketa, která na ně letí, reálná, nebo jde o fantazii.